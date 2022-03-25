Що стало головним підсумком першого місяця війни
Джерело:фейсбук Петра Кузнєцова
Бажаєте головний результат першого місяця війни? Без того, про що знають і говорять буквально всі та нема сенсу повторювати – втрати, військові злочини тощо.
Україна ментально перемогла Росію
Головне сьогодні в тому, що Росія та Україна повністю помінялися становищем та місцями.
Читайте також Росіяни не хочуть знати про війну в Україні
Все це починалося з наративів про штучність української держави, її несправжність. По закінченні лише місяця ставити під сумнів життєздатність держави Україна може лише затятий професійний пропагандист.
Катастрофа "руського міру"
Але навіть у цих пропагандистів відкрито почали обговорювати, що поразка (а до нього прирівнюється просто відсутність перемоги) малює найгірші – аж до розпаду – перспективи самої Росії.
Про це говорять сьогодні не тільки пропагандисти – все більше і більше різних людей. Розпад Росії у разі поразки.
От якось так. У такому напрямку пішли події, напрямок це все більш очевидний і чогось надприродного, що могло б круто змінити хід речей, поки щось не проглядається.
Гортав стрічку новин і мені потрапило відео зі студії Соловйова, де перспективу зникнення Росії обговорювали пропагандисти.
А згодом у стрічці, виявляється, було й те, що "на коні доля Росії" ще й Мединський сказав. Помічник Путіна та головний переговорник. Це додає нових фарб.
Жорстокі обстріли по цивільних – це симптом, що у Росії проблеми: