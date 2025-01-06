Полковник Британії спрогнозував, що стане ключовим у війні в Україні

Курський напрямок стане ключовим у війні Росії проти України. Якщо окупантам не вдасться повернути Курщину під свій контроль до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа, то Владімір Путін опиниться у невигідному становищі.

Нездатність Путіна звільнити Курську область – це удар по його владі. Це 24 Каналу зауважив полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон.

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Серйозний удар по владі Путіна

Геміш де Бреттон-Гордон зазначив, що втрата Курщини була нищівним ударом для Кремля. Одна з причин того, що Путін зараз відступає та шукає вихід, полягає у тому, що він робив ставку на повернення Курська. Однак ворогу це не вдалося.

Російська 810 бригада морської піхоти була повністю знищена українськими силами. Бригаду було передислоковано. Це спричинить прогалину, яку потенційно українські військові зможуть використати.

Тому його нездатність звільнити цю область – це ще один серйозний удар по позиціях та владі Путіна. Якщо він не зможе повернути собі Курську область до моменту, коли президент США Трамп прийде до влади, він знову опиниться у невигідному становищі,

– сказав полковник армії Великої Британії у відставці.

ЗСУ усвідомлюють, наскільки важливим є Курський напрямок та значно посилили цей район. Українським захисникам вдалося досягнути значних військових успіхів за останні кілька днів та тижнів.

"Отже, Курськ тут є ключовим. На цей момент українські військові перебувають на передовій у Курську. Немає жодних ознак, що це зміниться найближчим часом", – вважає Геміш де Бреттон-Гордон.