Що стане основною темою переговорів Зеленського та Меркель

Німеччина підтвердила візит Ангели Меркель до України 22 серпня. Очевидно, що головною темою перемовин стане безпека України в контексті дивної лояльності німецького політичного істеблішменту до російського проєкту "Північний потік – 2", адже це не економічний проєкт, а черговий етап гібридної агресії Росії не лише проти України, а і Європи загалом.

Вже зараз Росія шантажує ЄС газом, і це означає, що газ для неї – це зброя. Раніше Меркель дуже обтічно висловилась про гарантії безпеки, які Німеччина збирається надати Центральній та Східній Європі у контексті "Північного потоку – 2", проте досі незрозуміло, як саме вони виглядатимуть та чим забезпечуватимуться.

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Ба більше, нам чудово відомо, як не працюють жодні гарантії, коли Росія не хоче, щоб вони працювали. Згадаємо Мінські угоди, в підготовці яких пані Меркель брала безпосередню участь.

Росія як не виконувала їх, так і не виконує – припинення вогню не відбулося, Червоний хрест на окуповані території не допускається.

Володимир Зеленський та Ангела Меркель зустрінуться 22 серпня / Фото 24 канал

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І жодні німецькі гарантії не допомагають нашим військовим не гинути, а нашим полоненим – користуватися правами, встановленими для них міжнародним законодавством.

Отже, зараз потрібно визначитись з відповіддю на просте питання: як Німеччина може гарантувати безпеку України, якщо Росії чхати на будь-які гарантії й навіть на власні.