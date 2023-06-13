"Не Угорщина": новий президент Латвії озвучив головну перепону для вступу України до НАТО

Дискусія щодо вступу України у НАТО все ще триває. І головною перешкодою на шляху членства нашої країни в Альянсі є не лише Угорщина.

Таку думку висловив міністр закордонних справ та обраний президент Латвії Едгарс Рінкевичс в інтерв'ю.

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Чому Україна досі не член НАТО

Він зазначив, що головною причиною є внутрішня дискусія у НАТО, а не сама Україна чи негласне "вето" Росії.

Причина полягає у тому, що зараз у багатьох столицях держав-членів НАТО немає достатньо чіткого розуміння, що робити із ситуацією, коли держава, яка воює, приєднується до Альянсу, і що це означає в контексті Статті 5. Скажу прямо: ось це головне питання. І саме на це питання багато держав-членів не можуть дати відповідь,

– зазначив Едгарс Рінкевичс.

На думку Рінкевичса, якби у НАТО сформувалася чітка думка, то Будапешт не став би перешкодою.

"Я вважаю, що коли дійде до фінального процесу ухвалення рішення, то я вірю – усі без винятку союзники погодяться. Але наразі перепоною є ось це ключове питання. Є країна у війні. Є "п’ята стаття" НАТО. І зараз не одна-дві держави, а дуже багато держав намагаються зрозуміти, що це означає для Альянсу", – додав він.

Рінкевичс резюмував, що Латвія бачить майбутнє України у НАТО і зі свого боку робитиме усе можливе для того, щоб це сталося.

Скільки країн хочуть бачити Україну членом НАТО

Під час візиту в Київ прем'єр Канади Джастін Трюдо підтвердив, що його країна підтримує нашу державу. Загалом вже 20 країн Північноатлантичного альянсу підтримали вступ України у НАТО. Зокрема, Оттава офіційно підтримала вступ України в НАТО, "щойно це дозволять умови".

У травні 2023 року вступ України до НАТО та ЄС підтримали також Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія та Швеція. Тоді країни Північної Європи зробили доленосну заяву.