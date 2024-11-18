Від Bluesky до Threads: чому мільйони людей йдуть із соцмережі Маска Х після виборів у США

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Соцмережа Bluesky, конкурент екствітера, за тиждень після виборів президента у США додала нових 700 000 користувачів. А загальне число дописувачів зросло до 15 мільйонів. Здебільшого американські користувачі масово йдуть з X, шукаючи нові, якісніші платформи.

Це вже друга масова міграція з X. Перша відбулася у 2022 році, коли тодішній Twitter придбав бізнесмен Ілон Маск, перейменувавши соцмережу на X. У планах Маска було створення "суперзастосунку". Однак понад два роки по тому X став місцем, де за допомогою штучного інтелекту поширюються фейки.

24 Канал зібрав інформацію про масову міграцію з X та пише, які є альтернативи твітеру.

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Вибухове зростання Bluesky

Соцмережа для коротких дописів Bluesky 13 листопада перевищила позначку в 15 мільйонів користувачів на тлі різкого зростання кількості реєстрацій після президентських виборів у США. Користувачі шукають платформу, яка не належить Ілону Маску, а ще одна причина – "свіфті", прихильники співачки Тейлор Свіфт, мусять шукати нову соцмережу, де не будуть зіштовхуватися із булінгом. Все через те, що Трамп публічно заявив, що ненавидить Свіфт, а Маск вклав понад 100 мільйонів доларів у підтримку кандидата-республіканця.

Станом на 15 листопада цей показник зріс до 16,5 мільйона, мовиться на сайті для відстеження статистики, створеному розробником Bluesky Jaz за допомогою Bluesky API.

Соцмережа, що працює на децентралізованому протоколі AT, отримала близько мільйона нових користувачів за тиждень. Як розповіла The Verge головна операційна директорка Bluesky Роуз Ван, більшість нових користувачів, які прийшли на платформу, – зі США. Застосунок Bluesky наразі посідає перше місце в App Store, за ним йдуть Threads, ChatGPT і застосунок Google.

Ще один аналог твітеру, Threads від Meta, все ще випереджає Bluesky – нещодавно соцмережа досягла позначки 275 мільйонів користувачів щомісяця, яких стає більше на мільйон на день. Але Bluesky пропонує зовсім інший досвід користування: тоді як Threads використовує спільні для Meta алгоритми уподобань, Bluesky пропонує користувацькі алгоритми на додаток до рекомендацій. До того ж обидва сервіси не показують рекламу.

Нові функції, які нещодавно запровадив Bluesky, передбачають публікацію відео, закріплені дописи та спеціальні шрифти. Також є "антитоксичні" функції, які дозволяють прибрати цитати своїх дописів в інших користувачів.

Як працює Bluesky та хто її створив

Bluesky – це соцмережа з функціоналом, схожим на X, Facebook та Instagram. Користувачі можуть створювати профілі, стежити за іншими акаунтами, ставити лайки, робити репости та надсилати приватні повідомлення. Bluesky пропонує можливість обирати різні стрічки на основі інтересів: можна переглядати пости від підписаних акаунтів або обирати теми, як-от наука, садівництво чи "фото котиків".

Bluesky розпочалася як проєкт у 2019 році, коли тодішній CEO Twitter Джек Дорсі оголосив про намір створити незалежний протокол для соцмереж. Ідея полягала в тому, щоб зробити соцмережі більш конкурентоспроможними та надати користувачам більше свободи, на відміну від централізованих платформ.

Цей проєкт переріс у компанію Bluesky у 2021 році. Twitter припинив фінансування Bluesky після того, як Ілон Маск купив компанію у 2022 році, але Bluesky вдалося залучити $15 мільйонів інвестицій у жовтні.

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Дорсі залишив раду директорів Bluesky минулого року. Він нещодавно розкритикував компанію за те, що вона стала більш традиційним бізнесом, а не створює дійсно децентралізований протокол.

Bluesky повторює всі помилки, які ми робили як компанія,

– сказав Дорсі у травні 2024 року.

Що означає "децентралізована" мережа Bluesky працює на основі AT Protocol – відкритої технології, яку можна використовувати для створення власних соціальних мереж. Це означає, що користувачі Bluesky можуть взаємодіяти з користувачами інших мереж, побудованих на тому ж протоколі. Наприклад, можна перейти на іншу мережу і зберегти свої підписки, пости та дані.



На сьогодні понад 100 застосунків побудовані на базі AT Protocol. Спочатку Дорсі сподівався, що Twitter також приєднається до цього протоколу, але після покупки Маском ці плани були скасовані.

На старті реєстрація в Bluesky була можлива лише за інвайтами. Це пояснювали бажанням уникнути технічних проблем, а не ексклюзивністю. Наразі мережа відкрита для всіх охочих.

Чи стане Bluesky новим Twitter? Поки що рано говорити про це, оскільки платформа значно менша за X, яка теж переживає сплеск активності, за словами Маска. Крім того, з'явилися інші конкуренти, як-от Threads від Meta, яка вже налічує 275 мільйонів користувачів і може невдовзі почати показувати рекламу. Інші соцмережі, як Mastodon, також мали короткі періоди популярності, але швидко втратили її. Наразі Bluesky набирає популярність, але чи зможе вона втримати її – залишається питанням.

Що не так із Threads

Останнім часом соцмережа Threads від Meta стала інкубатором конспірологічних теорій про шахрайство на виборах – їх розповсюджують користувачі із ліберальними поглядами, пише UserMag. Вони поширюють сумніви щодо підрахунку голосів у ключових штатах, звинувачують Джо Байдена у змові для свідомої поразки демократів, щоб у кінцевому підсумку скомпрометувати Дональда Трампа, та заявляють про втручання Росії у виборчі технології.

Одна з найпоширеніших конспірологій торкнулася Ілона Маска: його звинувачують у тому, що він через свою компанію Starlink нібито зламав виборчі системи. Поширення таких теорій на Threads показує, як відмова Meta від пріоритету журналістського контенту створила вакуум для дезінформації. Це свідчить про те, що навіть ліберали все частіше не можуть відрізнити факти від вигадок у сучасному інформаційному хаосі.

Автор книги про QAnon, найбільшу американську конспірологічну мережу, Майк Ротшильд зазначає:

Теорії змови завжди виникають, коли люди не хочуть визнавати реальність. Вони шукають пояснення, які виправдають їхню віру в політичного лідера.

На думку аналітика з The Atlantic Чарлі Варцела, сучасний "постправдивий" інтернет перетворюється на місце, де можна "вибрати свою реальність", де люди віддають перевагу альтернативним версіям подій, ігноруючи реальні проблеми, як-от природні катаклізми чи політичні кризи.

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Зростання конспірології серед лібералів навіть отримало назву BluAnon за аналогією з ультраправою мережею QAnon. Згідно з дослідженнями, теорії змови на Threads набирають популярності, оскільки обидві політичні сторони все частіше вдаються до альтернативних версій реальності.

Загальне заперечення правди підриває не лише довіру до журналістів, але й самі основи демократії, адже без довіри до перевірених фактів суспільство стає вразливим до авторитаризму та пропаганди.

Як відбувалася масова міграція з Twitter у 2022 році

Після купівлі Twitter Ілоном Маском за 44 мільярди доларів у 2022 році користувачі почали масово шукати альтернативи соцмережі. Від моменту закриття угоди соцмережу охопив хаос: Маск активно сприяє поширенню теорій змови, на платформі стрімко зростає кількість антисемітських висловлювань, з'явилася платна верифікація акаунтів. До 2024 року соцмережа так і не оговталася від радикальних змін після поглинання.

За даними Dewey Square Group, як пише Business Insider, у 2022 році головним напрямком міграції з твітеру стала соцмережа Mastodon, яка щомісяця ставала прихистком для близько 1,5 мільйона нових користувачів.

Mastodon, створена німецьким розробником Євгенієм Рочко у 2016 році, позиціонує себе як "соціальна мережа, яка не продається". Платформа є децентралізованою та відкритою – це означає, що немає єдиного сервера чи компанії, яка б нею керувала.

До 2024 року популярність Mastodon перебили або більш масові продукти – як-от Threads від Meta, чи з більш професійним підходом – як Bluesky, створений екскомандою Twitter. Подальша ж доля X не є очевидною – обраний президент США Дональд Трамп послуговується власною соцмережею Truth Social, а сам X поки захлинається у потоках дезінформації та згенерованого ШІ контенту.