Дорога смерті: росіяни вигадали жахливий спосіб зірвати евакуацію на Херсонщині

Окупанти дистанційно розкидають на дорогах Херсонщини пастки. В разі наїзду на такого "їжака" колесо транспорту зазнає пошкоджень, автівка зупиняється і в цей момент на місце прилітає дрон з вибухівкою. Росіяни скидають її на водія під час заміни колеса та пасажирів.

Експерт Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень Володимир Молчанов в етері 24 Каналу розповів, що таку тактику росіяни застосовують не вперше.

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Найнебезпечніший шлях

Такі металеві трикутники окупанти передусім розкидають по вулиці Перекопській. Вся східна частина Херсона практично зав'язана на одній цій вулиці.

Спочатку вона називається Перекопська, потім це шосе Чорновола, далі – вулиця Херсонська (в Антонівці), потім вона пролягає вздовж села Садове, повертає на північ й виходить до Бериславського шосе. Цей шлях став дорогою смерті,

– розповів Молчанов.

Іншого способу проїхати в людей немає, багато хто залишається і не евакуюється через страх стати жертвами такого ударного дрона. Росіяни запускають їх по цивільному та спецтранспорту. Найбільше окупанти зосереджуються для завдання ударів саме на цьому шляху. Через таку небезпечну ситуацію тролейбус зараз не курсує.

Але треба їздити каретам швидкої допомоги, ДСНС. Шкода, що не засипали переїзди, щоб організувати рух транспорту іншими напрямками. Я сам живу біля цієї вулиці, останні кілька місяців навіть не ризикував туди заїжджати,

– поділився Молчанов.

В Херсонській міській військовій адміністрації закликали водіїв бути пильними за кермом, а якщо здійснять наїзд на такі пастки росіян у вигляді "їжаків", то рекомендується дістатися безпечного місця для заміни колеса.

Пастки росіян, розкидані на дорогах Херсонщини / Фото: Херсонська МВА