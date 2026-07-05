Про те, як цей інструмент працює в Україні та чому він важливий для відповідальної адопції, – розповідаю в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Що таке фостерство та як воно працює насправді?

Фостерство – це не просто можливість "взяти тваринку погостювати", а активний процес соціалізації, який готує її до життя в родині.

Через велику кількість вихованців у притулках, тварини перебувають у стані хронічного стресу. Коти змушені ділити кімнати на десяток особин, а собаки – вибудовувати ієрархію у вольєрах. У такій атмосфері вони часто приховують справжні поведінкові риси чи проблеми зі здоров'ям, а домінантні особини можуть пригнічувати слабших.

Потрапляючи у фостерну родину, тварина опиняється в стабільних умовах, які є критично важливими для її психологічного та фізичного відновлення. Тут вона вчиться знову довіряти людям і заспокоюється.

Дані демонструють, що тимчасові опікуни підвищують шанси тварини на успішне прилаштування на 68%. Вдома улюбленець адаптується до побуту, стає соціалізованим, тому нові власники забирають його значно охочіше. Статистика успішних кейсів показує, що 4 з 10 фостерів стають постійними опікунами, адже встигають сильно прив'язатися до тварини. Решта 6 стають "адвокатами бренду" адопції – вони популяризують відповідальне ставлення, діляться досвідом і допомагають розвіювати міфи про безпритульних тварин у своєму оточенні.

Фостерство як фільтр для майбутнього власника

Для людини тимчасова опіка стає практичним чек-листом свідомого рішення. По-перше, це перевірка готовності до режиму: щоденного вигулу за будь-якої погоди, графіка годування, прибирання, потреби у іграх та розвитку улюбленця.

По-друге, це оцінка сумісності вашого способу життя та побуту з потребами тварини. Фостерство допомагає зрозуміти, яка енергетика тварини (активна, спокійна) найкраще підходить саме вашому ритму життя.

По-третє, фостерство допомагає з фінансовою обізнаністю. Профілактичний візит до клініки, чіпування, обробка від паразитів, корм, смаколики – на це потрібні кошти, інколи значні. Проживши з твариною кілька тижнів, людина починає тверезо оцінювати свій бюджет.

Як функціонує фостерство в Україні

В Україні цей інститут лише розвивається. Власники великих приватних притулків, де перебувають тисячі тварин, ставляться до тимчасової перетримки з обережністю. Вони жорстко опитують потенційних опікунів про умови проживання, площу житла та досвід. Це робиться задля захисту тварин від повторного стресу і недобросовісних людей. Оскільки притулки в Україні є приватними й не фінансуються державою, керівники несуть повну особисту відповідальність за безпеку своїх підопічних.

Сьогодні, в умовах війни, фостерство є важливим кроком для адаптації тварин, евакуйованих із зони бойових дій. Шлях долучення може бути різним: від пошуку надійної організації до професійної консультації щодо догляду. Можна почати з базового – прийти до притулку і просто взяти собаку на прогулянку, щоб оцінити свої сили.

Також існує формат одноденного фостерства: під час виставок-адопцій волонтери шукають опікунів, готових забрати цуценя чи кошеня на одну ніч, щоб зменшити стрес від далеких перевезень назад до притулку.

Крім того, існує дистанційне патронатство – коли людина фінансово бере на баланс тварину та інколи навіть вольєр у притулку, щомісячно покриваючи витрати на утримання, інколи приїжджаючи вигулювати та доглядати за тваринами.

Як зробити процес фостерства безпечним для всіх сторін

Для початку ви маєте провести розмову з собою і родиною та обговорити, до чого ви готові, а до чого – ні. Під час прийняття рішення фостер та притулок домовляються про обов'язки обох сторін. Зазвичай, фостер має покрити базові потреби тварини і зробити простір вдома безпечним (наприклад, обов'язкові сітки "антикішка" на вікнах для безпеки котів), режим дня, любов, соціалізацію, прогулянки, харчування. Проте бувають випадки, коли фостер повністю бере тварину на свій баланс.

Як ветеринарна лікарка, я мала досвід, коли забирала вуличну кішку з кошеням: самостійно забезпечила ветеринарне обслуговування, вакцинацію, чіпування та стерилізацію, що дозволило швидко знайти їм постійний дім.

Фостеру важливо помічати "червоні прапорці" в поведінці тварини, щоб вчасно звернутися до фахівця, а не списувати це на поганий характер чи адаптацію. Наприклад, якщо собака, яку взяли з вольєра, на початку ходить у туалет в квартирі – це не помста, а відсутність звички відрізняти вулицю від дому. Щоб її розвинути, знадобиться деякий час. Якщо тварина добово відмовляється від їжі, ховається чи виявляє апатію – це може бути ознакою глибокого стресу чи хвороби, що потребує звернення до спеціалістів: ветеринара, зоопсихолога.

Також, фостерам необхідно психологічно підготуватися до того, що тварина перейде в іншу родину. Потрібно пам'ятати, що це фостерство, а не перші кроки до власного pet-перентства. Розставання буває болючим, але усвідомлення виконаної місії допомагає впоратися з емоціями.

Фостерство – це найвища форма відповідальності, адже ви стаєте "містком" між минулим тварини та її новим щасливим майбутнім. Найкращий спосіб перевірити, чи готові ви змінити своє життя – це допомогти комусь іншому розпочати нове життя.