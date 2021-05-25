Що таке національний спротив, який хоче законодавчо визначити Зеленський

Президент Володимир Зеленський 25 травня подав до Верховної Ради законопроєкт №5557. Він передбачає формування в Україні національного спротиву.

Що передбачає законопроєкт про національний спротив

Глава держави визначив законопроєкт як невідкладний. Його розглянуть вже на найближчому засіданні Ради.

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Законопроєкт врегульовує питання розвитку територіальної оброни, організації руху опору і підготовки українців до національного спротиву. Це є невіддільною складовою всеосяжної оборони держави на всій території України,

– мовиться у повідомленні.

Документ визначає засади фінансування національного спротиву та забезпечення соціального захисту військовослужбовців і добровольців Сил територіальної оборони Збройних сил України.

У пояснювальній записці зазначили, що закон повинен розбудувати потужну територіальну оборону та створити рух опору. Вони, разом з підготовкою громадян України до захисту держави, формують систему національного спротиву.

Законопроєкт визначає:

склад, мету і завдання нацспротиву;

основи побудови, організації і ведення територіальної оборони та руху опору;

порядок підготовки громадян України до нацспротиву;

організацію системи керівництва нацспротивом;

порядок формування та комплектування військових частин Сил територіальної оборони, добровольчих формувань територіальних громад та руху опору;

повноваження державних органів національного спротиву;

порядок підготовки, розгортання та ведення територіальної оборони України;

фінансування нацспротиву;

соціальний і правовий захист осіб, які беруть участь у нацспротиві;

відповідальність за порушення закону.

Актуально Зеленський хоче збільшити чисельність ЗСУ й ухвалити основи національного спротиву

Зауважимо, фінансувати національний спротив будуть з державного та місцевих бюджетів, а також з інших не заборонених законом джерел.

Відповідний законопроєкт дозволить залучити все суспільство до протидії загрозам національній безпеці та відбиття агресії з боку іншої держави.

збільшити склад до 261 тисячі осіб, з них 215 тисяч мають бути військовослужбовцями.

Президент також вніс законопроєкт, який передбачає збільшення чисельності ЗСУ. Так, глава держави пропонує