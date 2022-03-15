Що таке рашизм: у мережі показали відеопояснення

Російські окупанти здійснили підлий напад на Україну, виправдовуючи війну "очищенням країни нацистів". Весь цивілізований світ став на бік України, розуміючи абсурдність цього аргументу.

Все частіше у мережі лунає пояснення, що росіяни гірші за фашистів та мають свою збочену ідеологію. Вона має назву рашизм та обов'язково увійде в історію, приєднавшись до фашизму та нацизму.

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Що таке рашизм

У мережі показали відео, яке за хвилину яскраво демонструє всю суть рашизму. Вищість росіян, бажання змінити кордони війною, готовність застосувати ядерну зброю – ворог не має жодних моральних цінностей та логічності у своїх діях.

Відео про рашизм

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