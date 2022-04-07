"Що тепер з ним буде": ведучі 24 каналу рознесли нову маячню від Лукашенка

Самопроголошений президент Лукашенко хоче влізти в переговори Росії і України щодо мирного врегулювання війни. Мовляв, без Білорусі не може бути ніяких перемовин.

Цілковита нісенітниця

Однак ведучі Артем Овдієнко та Катерина Соляр вважають, що це – маячна божевільного. Про це вони сказали в прямому ефірі 24 каналу.

До теми Лукашенко хоче, щоб Зеленський і Путін взяли його з собою на переговори

Соляр зауважила, що таке відчуття, ніби суфлер Лукашенка десь збився, бо він перескакував на такі слова, які не пов'язуються в якесь окремі речення. "Відчуття таке, що його вирвали з контексту", сказала ведуча.

А казки про те, що війна "за парканом держави" для кого він розповідає? Для військових, які сиділи поруч з ним за столом,

– зазначив Овдієнко.

Він наголосив, що вони чудово знають, що Білорусь безпосередньо бере участь у цій війні. Росіяни здійснюють артобстріли з території цієї країни, а також стартують з білоруських аеродромів для того, аби бомбардувати територію мирної України.

"Для кого цей цирк, що Лукашенко влаштував, був розрахований. Таке враження, що він сам собі це розказував і сам же зі своїх слів тішився", – вважає журналіст.

Не побоявся промовити слово "війна"

Утім, як зауважила Соляр, з вуст Лукашенка пролунало слово "війна". Тож їй тепер цікаво – наскільки сильно на нього образиться "бункерний дідо" Путін.

"Що тепер буде Лукашенку за те, що він сказав слово "війна"?", – замислилась ведуча.

Що сказав Лукашенко щодо перемовин Він вважає, якщо ця війна "за парканом його країни" і Білорусь "вв'язали в це західні країни", то вони нібито мають повне право бути присутніми на переговорах.



Ба більше, Лукашенко переконаний, що "жодних сепаратних за спиною Білорусі домовленостей не може бути", оскільки війна також й серйозно впливає на ситуацію в країні.

Лукашенко захотів брати участь у переговорах між Україною і Росією: дивіться відео