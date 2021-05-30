Столиця князів, казок та перепічки: що ти знаєш про Київ – святковий тест

День Києва у 2021 році святкуватимуть 30 травня. З цієї нагоди ми підготували для тебе тест про легенди, ласощі та дива української столиці.
За понад 1,5 тисячі років Київ пережив стільки пригод, що найцікавішій книзі навіть не снилося. Водночас навіть у такому поважному віці українська столиця не перетворилася на буркітливе місто, яке ненавидить туристів та змушує місцевих жителів слухати свою музику тихіше.
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Київ – досі молодий і прекрасний. Вдень він будує нові райони, торгові центри та мистецькі галереї, а вечори – проводить у барі. Київ любить капучино на Подолі, вогні Річкового вокзалу та вуличних музикантів з Хрещатика.
Сьогодні ми вітаємо його з Днем народження. І бажаємо бути завжди.
Як відсвяткувати День Києва
- Завітай до антикварних крамничок. Місцеві продавці, без сумніву, потішать тебе історіями про древній Київ. Тоді й дізнаєшся, що срібний перстень з вітрини носила сама Анна Ярославна, а у стару попільничку викидав недопалки ще Змій Горинич.
- Послухай вуличних музикантів. Вони знають набагато більше, аніж спершу може здатися. Іноді їхніми голосами навіть озиваються люди, які колись творили Київ, а тепер назавжди залишилися там, у своєму місті.
- Влаштуй улюбленому місту фотосесію. І не забудь сфотографуватися з ним на згадку. Київ любить, коли йому роблять красиві світлини.
- Загадай бажання котикові Пантелеймону. Але щоб воно точно збулося, варто задобрити головного київського пухнастика. Для цього нагодуй першого зустрічного кота. Купи йому корму, і місто тобі подякує.
- Сходи на екскурсію містичними локаціями Києва. Сьогодні місто відкриє тобі навіть більше таємниць, аніж зазвичай. Тільки стережися. Цього дня гучне свято влаштують усі. Не тільки люди!
- І, звичайно ж, влаштуй собі бенкет. Тільки не забувай: сьогодні усе київське: торт, котлета, перепічка!