Столиця князів, казок та перепічки: що ти знаєш про Київ – святковий тест

День Києва у 2021 році святкуватимуть 30 травня. З цієї нагоди ми підготували для тебе тест про легенди, ласощі та дива української столиці.

За понад 1,5 тисячі років Київ пережив стільки пригод, що найцікавішій книзі навіть не снилося. Водночас навіть у такому поважному віці українська столиця не перетворилася на буркітливе місто, яке ненавидить туристів та змушує місцевих жителів слухати свою музику тихіше.

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Київ – досі молодий і прекрасний. Вдень він будує нові райони, торгові центри та мистецькі галереї, а вечори – проводить у барі. Київ любить капучино на Подолі, вогні Річкового вокзалу та вуличних музикантів з Хрещатика.

Сьогодні ми вітаємо його з Днем народження. І бажаємо бути завжди.

Як відсвяткувати День Києва