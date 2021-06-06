Котики проти фейків: що ти знаєш про журналістику – жартівливий тест

День журналіста в Україні щороку відзначають 6 червня. З цієї нагоди ми підготували для тебе тематичний тест. Розбуди свого внутрішнього журналіста, привітай його зі святом, і гайда разом до пригод.

Супергерої, чарівники та королеви вже зачекалися на тебе. Разом вас чекає святкова мандрівка. Можливо, доведеться врятувати світ. Або пригадати старі улюблені серіали.

Зауважте Столиця князів, казок та перепічки: що ти знаєш про Київ – святковий тест

P. S. Тільки приготуй собі каву. Журналісти без неї нікуди.

5 фактів про журналістів, які знають не всі

Усім казкам бракує журналістів. Красуню від правди про Чудовисько відділяло одне журналістське розслідування. Якби Кай читав кримінальні новини, він точно не сів би на санки до Снігової королеви.

Журналісти – безсмертні. На інші варіанти у них просто немає часу.

Замість Netflix журналісти вечорами дивляться засідання РНБО.

Вампір, який вирішить харчуватися журналістами, помре з голоду. Бо замість крові у них в жилах тече кава.

Журналісти не бояться дедлайнів. Дедлайни бояться журналістів.

Як відсвяткувати День журналіста

Життя журналіста неможливо уявити без написання текстів. Телепортуйся в уявний Ньюзрум і створи свою новинку. Якщо вже свято, то описуй все, що душа бажає. Від політичної ситуації в країні до пригод свого кота, який вкотре підкорив диван. А раптом ти – природжений журналіст, який ще не знає про це?

З плином часу журналісти еволюціонували настільки, що навчилися жити майже без сну. Саме тому кава – їхній улюблений колега. У святковий день поласуй кавовими смаколиками. Годиться все: від лате в кав'ярні біля дому до кавового торта, прикрашеного кавовими макаронсами.

Подивися фільм або серіал про журналістів. Так ти зможеш на власні очі побачити "новинну" кухню. І зрозуміти, чому журналісти вічно кудись квапляться.

Привітай знайомих журналістів. Тільки не забудь, що найкращий подарунок – пахне кавою.