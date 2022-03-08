"Що тобі дали москалі": підполковник ЗСУ звернувся до свого брата – депутата Держдуми Росії
Джерело:телеграм-канал Олексія Гончаренка
Підполковник Збройних сил України записав відеозвернення до свого двоюрідного брата, який є депутатом російського парламенту. Він закликав його не ганьбити сім'ю.
Українським бійцем є Микола Кондрацький. Він героїчно став на захист Одеси під час повномасштабної війни Росії проти України та записав звідти "привіт" братові.
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Підполковник: Наші батьки у трунах перевертаються
Як розповів військовий, його брат, Анатолій Виборний, у 2014 році активно виступав за окупацію Криму та голосував за введення військ на Донбас. У 2022 році ж підтримав визнання квазіреспублік на Донеччині та Луганщині.
Що тобі дали москалі, окрім мільйонів? Твої та мої батьки, напевно, зараз у трунах перевертаються. Завдяки тобі прізвище Виборний прокляте,
– наголосив підполковник.
Також український воїн закликав родича згадати, що на місто Шепетівка, де вони народились та виросли, сьогодні летять бомби і ракети.
"На якому етапі ти продав душу дияволу? Коли ти забув, що твоя Батьківщина у небезпеці? Роби все, як депутат Держдуми, щоб зупинити цю війну. Не бійся. Якщо і померти, то померти з честю за свою Батьківщину", – сказав військовий.
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