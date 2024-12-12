Хоче зробити "великий фурор": у Reuters дізналися, який план Трампа на перший день президентства

Інавгурація Дональда Трампа відбудеться 20 січня 2025 року. ЗМІ з'ясували, що саме республіканець планує зробити в перший день на посаді президента США.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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План Трампа на перший день на посаді президента США

Уже в перший день на посаді Дональд Трамп планує видати понад 25 указів і директив. Він прагне кардинально змінити держполітику США в різних сферах, – від імміграції до енергетики.

За даними двох джерел, знайомих з процесом, Трамп сказав своїй команді, що хоче зробити "великий фурор" за допомогою указів першого дня, прагнучи реалізувати виконавчу владу з більшим розмахом і швидкістю, ніж робив це під час першого президентського терміну. Агентство зауважило, що про кількість запланованих указів раніше не повідомлялося.

Американський народ може розраховувати на те, що президент Трамп використає свою виконавчу владу в перший же день, щоб виконати обіцянки, які він дав йому під час передвиборчої кампанії,

– заявила речниця Трампа.

До слова, президенти США часто видають укази, аби виконати передвиборчі обіцянки та швидко встановити свої політичні цілі, без проходження тривалого процесу ухвалення законів через Конгрес. Втім, ці укази можуть бути оскаржені в суді. Окрім того, будь-які кошти, виділені на їх виконання, мають бути схвалені Конгресом.

Одне з джерел, знайомих з планами, повідомило, що в команді Трампа визнають, що кожна дія вимагає величезного обсягу координації між відповідними державними установами. Потенційно це може уповільнити процес і зменшити загальну кількість указів першого дня.

Більше наказів і директив буде видано протягом наступних днів і тижнів. За словами 4 джерел, ці зусилля координує Стівен Міллер – давній помічник Трампа, який може стати головним радником Білого дому.

Джерела повідомили, що укази, які республіканець планує видати в перший день, переважно будуть спрямовані на скасування політики Байдена щодо кордону, яку Трамп вважає "надто поблажливою". Окрім того, запобігання новим хвилям міграції вздовж південного кордону США з Мексикою.

Очікується, що новообраний президент підпише укази, що нададуть імміграційній службі більшу свободу дій для арешту людей без кримінального минулого. Також відправить більше військ на американо-мексиканський кордон і відновить будівництво прикордонної стіни.

За словами джерел, укази також передбачають збільшення видобутку енергоресурсів і виконання передвиборчої обіцянки Трампа.

Журналісти зауважили, хоча деякі з цих кроків можуть бути оскаржені в суді або потребуватимуть законодавчих змін чи нових нормативних актів, на реалізацію яких може піти багато місяців, є десятки дій, які Дональд Трамп може здійснити "одним розчерком пера".

Цікаво! Республіканець видав лише кілька указів у перший день свого президентства у 2017 – 2021 роках. Натомість Джо Байден – 17, багато з яких були спрямовані на згортання політики Трампа.