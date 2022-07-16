Усе, що треба знати про повістки: у ЗСУ відповіли на поширені питання про мобілізацію

Вручення повістки не означає, що людину завтра заберуть в армію. Їх не вручають як покарання, а роздають з єдиною метою – аби громадянин з'явився до військкомату для уточнення інформації.

Мобілізація триває в Україні від початку повномасштабної війни з росією, тому у громадян виникає багато питань. На найпоширеніші з них відповів начальник Управління персоналу Штабу Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

До речі Видавати повістки у вигляді покарання – повна дурня, – Резніков розкритикував подібну практику

Повістка не означає негайний призов

Горбач запевнив, що у 90% випадків вручення повістки не означає негайний призов до армії. Її видають, щоб людина прийшла до Територіального центру комплектування, де уточнять її військово-облікові дані та стан здоров'я.

Далі військовозобов'язаного можуть залучити до служби в армії, якщо буде така потреба. Повістку на службу можуть вручити тільки після медогляду та уточнення всіх даних.

Дивіться відео з роз'ясненням щодо проведення мобілізації:

Де можуть вручати повістки

У ЗСУ вкотре повторили, що повістки можуть роздавати в будь-якому громадському місці, не забороненому законодавством. Начальники ТЦК обирають місця, зважаючи, де можна швидше зробити це, тобто вручити повістку. Відтак переважно їх роздають на вулицях та в місцях великого скупчення людей.

Горбач додав, що начальники територіальних центрів комплектування зобов'язані керувати обліком військовозобов'язаних.

Ходити по житлових кварталах, де встановлені домофони, чи по приватних поселеннях, де ніхто не відчиняє – ефективність роботи буде дуже мала,

– пояснив військовий.

Хто може заповнювати повістку

Повістку може підписати не тільки начальник ТЦК. Це може зробити співробітник ТЦК, представник місцевої адміністрації, уповноважений працівник підприємства.

Натомість військовий комісар може виписати розпорядження, де вкаже терміни та прізвища військовозобов'язаних. Таким чином він зобов'язує посадових осіб оповістити зазначених у документі громадян про необхідність з'явитися до військкомату.

Чому в західних областях мобілізаційні плани більші, ніж в інших

Горбач пояснив, що комплектування військових частин відбувається за територіальним принципом. ТЦК має інформацію про кількість представників конкретних спеціальностей у кожному регіоні. Коли виникає нестача, можуть залучати фахівців з інших регіонів.

Мобілізаційні плани у західних областях більші тільки тому, що зараз там більша кількість населення.

Чи мобілізували всіх добровольців

Поки що не всіх добровольців мобілізували. Військовий зазначив, що планові мобілізаційні завдання ставлять не щодо кількості людей, а щодо відповідних спеціалістів.

Якщо доброволець стоїть на обліку, але його регіон не комплектує такими спеціалістами військову частину, то, звичайно, він буде стояти в черзі,

– пояснив Горбач.

Однак у ТЦК є його контактні дані, тому в разі потреби, чоловіка можуть викликати повісткою.

Крім того, мобілізація не має добровільного підґрунття. Відповідно до Конституції, оборона й захист суверенітету та цілісності – це справа усього народу й обов'язок кожного громадянина.

Повістка – це не покарання

Горбач наголосив, що повістка не використовується як покарання. Її не видають за порушення правил дорожнього руху тощо. Для притягнення до відповідальності за такі вчинки є правоохоронні органи та суди, а не військкомат.

Тому військовий ще раз повторив, що на блокпостах не вручають повістки як покарання. Їх видають тільки для уточнення військово-облікових даних у ТЦК.

За яких умов повістки могли б не вручати

На всіх українцях зараз лежить велика відповідальність, оскільки боротьба з ворогом триває. Горбач зауважив, якщо б кожен громадянин пройнявся цією відповідальністю і виконував все, що від нього вимагає законодавство, то ці повістки взагалі не треба було б вручати.

Тобто якби кожна людина при переїзді пішла б в ТЦК, подала свої відомості та контакти, то необхідності у повістках не було б. Військові комісари викликали б громадян вже для призову.

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