В обмін на іноземний військовий контингент: що може Україна запропонувати Європі та США

Україна обговорює ініціативу щодо розміщення миротворчого контингенту зі своїми партнерами. Адже присутність іноземних військ на території зіткнення однозначно охолоджувати голову Владіміра Путіна, або його наступників.

Таку думку 24 Каналу висловив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він сказав, що Україна може запропонувати Сполученим Штатам та Євросоюзу в обмін на розміщення миротворчого контингенту.

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Що може зацікавити Трампа

Україні має що запропонувати американцям. Водночас наша країна цікава європейцям, навіть з того погляду, що вони хотіли б на українській землі зробити відстійник для власних мігрантів.

Так би мовити, передбанник до входу в Європейський Союз, але це питання вже після того, коли будуть вирішені безпекові проблеми. Тому я абсолютно не здивуюся рішенню європейців присутності тут військових контингентів,

– зазначив Пендзин.

До того ж у Плані перемоги Володимира Зеленського четвертий та п'ятий пункти стосуються того, що може запропонувати Україна. Зокрема, у четвертому пункті йдеться про спільний видобуток корисних копалин на нашій території українськими та американськими компаніями.

Україна на сьогодні багата корисними копалинами від урану до літію. Я вже не говорю про найкращі чорноземи у світі. Тут й так американські компанії достатньо активно присутні. У п'ятірці найбільших трейдерів зерна з України немає жодної української компанії,

– мовив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

Він пригадав, що Дональд Трамп ще бувши кандидатом в президенти Сполучених Штатів Америки висловив достатньо велику зацікавленість щодо цього пункту.

Що Україна може запропонувати, окрім копалин

П'ятий пункт Плану перемоги стосується заміни американських вояків українськими на базах США в Європейському Союзі.

На сьогодні в Україні мобілізовано більше мільйона людей. Це надзвичайно боєздатна й, на мій погляд, найбільш професійна армія в Європі. Я б навіть сказав, що сьогодні американські вояки навряд чи можуть конкурувати з українцями по рівню професійності й досвіду, окрім деяких підрозділів, які беруть активну участь в бойових діях,

– зауважив Пендзин.

Головна проблема зараз у грошах, адже присутність американських військових на базах США на європейському континенті фінансується коштом американського бюджету. Це ще один момент, який надзвичайно сильно дратує Трампа, про який він неодноразово говорив.

Те, що було запропоноване Зеленським в п'ятому пункті Плану перемоги, мало б фінансуватися коштом бюджету Європейського Союзу,

– додав виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

На сьогодні доля видатків на оборону європейських країн в середньому становить 1,9% від валового внутрішнього продукту. Водночас американці витрачають близько 3%. Трамп поставив завдання і чітко сказав, що якщо європейці не будуть витрачати до 5% від ВВП, то він не збирається захищати Європу у випадку будь-яких проблем.