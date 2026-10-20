"Захист від коаліції зла": оглядач пояснив, що Україна дає США

Військовий оглядач Василь Пехньо відкинув закиди про відсутність українського внеску у відносини зі США. За його словами, саме Україна захищає західну цивілізацію та стримує коаліцію зла.

Під час ефіру 24 Каналу аналітик звернув увагу на двосторонню вигоду партнерства. Василь Пехньо назвав закиди щодо відсутності української допомоги відверто цинічними й застеріг від нормалізації подібних заяв.

Стримування масштабного конфлікту

Оглядач зауважив, що головний внесок нашої країни – це пряме стримування альянсу у складі Росії, Ірану та Північної Кореї. Це дає демократичному світові дорогоцінний час, аби перелаштувати власну оборонну промисловість під реалії майбутніх зіткнень.

Ми дали захист західній цивілізації. Україна дає можливість підлаштуватися всьому світові та американцям до умов майбутнього глобального конфлікту. Західний світ переймає український досвід і випробовує свою зброю в реальних умовах,

– зазначив Василь Пехньо.

Раніше оглядач наголошував, що на п'ятому році війни Україна значно менше залежить від прямої допомоги США у розвідці та озброєнні. Пехньо не вважає, що у нас буде якась катастрофічна та драматична ситуація, адже на п'ятий рік війни ми значно менше залежимо від Штатів, ніж раніше. Багато наших компонентів, елементів зброї, розвідувальних можливостей вже побудовані на зв'язках, які оминають США.

До того ж Україна не просто приймає військову підтримку, а й регулярно ділиться з партнерами унікальним технологічним і цифровим досвідом війни. Зокрема, американські військові під час спеціальних навчань у Мічигані вже випробовували українські безекіпажні катери Magura у ролі плавучих платформ для запуску FPV-дронів.