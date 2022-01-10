На що українці витрачають "тисячу Зеленського": рейтинг

В Україні 16 грудня 2021 року почали виплачувати анонсовану Володимиром Зеленським тисячу гривен за вакцинацію. Гроші можна витратити на певні види послуг.

У Міністерстві економіки повідомили, що з початку запуску програми "єПідтримка" понад 6,7 мільйона українських громадян подали заявки у застосунку "Дія" на отримання коштів.

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За три тижні вже виплачено майже 6,4 мільярда гривень, а понад 1 мільярд українці вже реалізували. Зокрема за видами витрат найпопулярнішими чесед громадян України стали:

книжкові магазини – 361 мільйон гривень;

кінотеатри – 300 мільйонів гривень;

театри, концерти та розважальні послуги – 138 мільйонів гривень;

залізничні та авіа пасажирські перевезення – 134 мільйони гривень;

спорт – 90 мільйонів гривень.

"Тисяча Зеленського": що відомо

Володимир Зеленський пояснив, що програма працюватиме так: кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати 1 тисячу гривень. Швидко та зручно – тобто, через додаток "Дія".

За словами політика, за ці гроші можна буде придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр. Водночас можна буде купити квитки для мандрівок всередині країни – на внутрішні авіа- або залізничні перевезення.

Відповідно до умов президентської програми, гроші надають на 4 місяці з моменту отримання. Витратити їх можна як онлайн, так і безготівковим розрахунком через термінал компанії.

Програма триватиме рік – до 18 грудня 2022 року, а реалізовуватимуть її у декілька етапів.

Як отримати "тисячу Зеленського": дивіться відео

З другої половини січня 2022 року програму розширять. Водночас українці віком понад 60 років зможуть витратити тисячу гривень на придбання ліків.