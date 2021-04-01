Корабельна сосна, Аваков-янгол і вбита Еріка: що ви знаєте про курйози політиків – тест

Давно не секрет: сміх продовжує життя. Українські діячі настільки турбуються про свій народ, що регулярно стають героями комедійних історій. До Дня сміху ми підготували тест про головні курйози наших політиків.

Доки чекаєте своєї черги на вакцинацію – щепіться гумором. Сьогодні поговоримо про самогонку, спільний секс та корабельну сосну.

Актуально Кумедні розіграші та жарти на 1 квітня, які точно запам'ятаються всім

P. S. Заберіть від екранів своїх песиків. Ми попереджали.

Що про це все кажуть у світі

(Обережно, спойлери!)

У Marvel заявили про початок роботи над сагою "Скотиняки". Це буде спін-оф "Месників". На головну роль пропонував свою кандидатуру Роберт Дауні (молодший) та Кріс Гемсворт. Однак їм вже відмовили. Marvel Studios сподівається, що у стрічці все-таки погодиться знятись Олег Ляшко.

Вже у травні Chanel представить колекцію вбрання для успішних жінок "Корабельна сосна". Усі прибутки перерахують у фонд боротьби з сексизмом.

У Небесній канцелярії заявили, що не чули про ангела Арсена Авакова.

Туроператори знизили ціни на подорожі у Луцьку область.

У ВООЗ запросили Жана Беленюка взяти участь у дослідженнях щодо походження COVID-19. Фахівці наголосили: їм бракувало у команді настільки досконалого нюху.

Еріка вийшла на зв'язок і заявила, що вона – жива.

Земля готується до офіційного візиту Віталія Кличка.