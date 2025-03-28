Тактичні дії: OSINT-аналітик пояснив, що відбувається на Бєлгородщині

Недавно українські військові прорвали кордон із Бєлгородською областю Росії. Ймовірно, вони відволікають російські сили з-під Суджі.

Про це 24 Каналу розповів OSINT-аналітик та військовий експерт Віталій Кононученко, зазначивши, що триває невелика тактична наступальна операція.

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Що коїться у Бєлгородській області

На думку OSINT-аналітика, на Бєлгородщині відбувається невелика тактична наступальна операція на кілька населених пунктів поблизу кордону з Графівкою та іншими малими селами на території Росії. Ймовірно, ця операція має на меті лише відволікання сил противника, які перебувають на цьому напрямку.

Наразі не публікуємо багато інформації з цього напрямку,

– сказав він.

Але якщо ознайомитись з повідомленнями ворога, то вони публікують дані про нашу знищену техніку, хоча і в невеликій кількості. Росіяни змогли знищити кілька БМП Bradley, які проривалися вздовж кордону. Своєю чергою українські військові за останні дні зруйнували кілька мостів, щоб унеможливити подальше просування ворога до кордону.

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Це нагадує операцію, яку Сили оборони намагалися здійснити восени 2024 року, коли наші сили прагнули відрізати росіян вздовж річки Сейм. Мовиться про ділянку на захід від селища Коренево і міста Суджа, яка прилягає до кордону і відділена від Росії водоймою. На жаль, росіянам вдалося побудувати достатньо переправ і втримати цей плацдарм.

У цьому випадку, (на Бєлгородщині – 24 Канал), хоча ми ще не можемо дати точну оцінку, ми також намагаємось знищити логістику ворога і відрізати його від кордону,

– наголосив Віталій Кононученко.

Якщо в тому випадку йшлося про велику площу, де були й селища та невеликі міста, то тут йдеться про невелику обмежену операцію, де наш максимальний успіх – це захоплення трьох чи чотирьох сіл і відволікання російських підрозділів, які до цього стояли північніше під Суджею.

Де розташована Графівка: дивіться на карті