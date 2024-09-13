Останній тиждень трошки вирівнюється, – Зеленський про ситуацію на Донецькому напрямку

Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на фронті. Зокрема президент висловився щодо обстановки на Донецькому напрямку.

На Покровському напрямку ситуація вирівнюється потрошки в останній тиждень. Про це він розповів у розмові з американським журналістом Фарідом Закарією у межах зустрічі Ялтинської європейської стратегії, інформує 24 Канал.

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Зеленський висловився про ситуацію на Донецькому напрямку

Президент Володимир Зеленський зазначає, що ситуація на фронті нині складна. На його думку, тим не менше впродовж останнього тижня дещо вирівнюється ситуація на Покровському напрямку.

Ситуація на фронті, зрозуміло, що вона складна, але, тим не менш, я вважаю, що останні тижні трошки вирівнюється ситуація на Донецькому напрямку, якщо ми говоримо про Покровський, тому що є різні напрямки, є різні виклики, – сказав президент.

За його словами, "це паралельні речі щодо ситуації в Україні, а також наступальних дій, або частина нашої операції на території Курської області".

Так, ситуація на фронті в Україні та Курська операція пов'язані.

"Наприклад, ми можемо побачити, що застосування кількості снарядів на Донбасі, на тому ж Покровську, до початку Курської операції було один до дванадцяти. Ми, якщо захочете, ще поговоримо про дефіцит, який у нас був із пакетами, поставками з підтримкою, які сьогодні (кількість снарядів – 24 Канал) один до двох із половиною", – пояснив Зеленський.

За його словами, українським силам потрібно більше, ніж росіянам, щоб зупинити ворога й відновити свої положення. "Але тим не менше один до дванадцяти це набагато складніше, ніж один до двох із половиною. Я вважаю, що це успіх тієї частини, тієї операції, яка називається Курськ", – наголосив Зеленський.