По готелю в Бердянську – пряме влучання: у ЗСУ заявили, що окупанти вантажівками вивозили тіла

12 липня 2023, 21:31
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Джерело:

Генеральний штаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ оновив нові дані про ситуацію на фронті. Упродовж доби ворог продовжував атакувати Україну дронами.

Упродовж доби окупанти атакували територію України іранськими дронами-камікадзе. Загалом ворог задіяв 15 "Шахедів". Українські герої знищили 11 з них.

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Також, ворог завдав 59 авіаційних ударів та здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені цивільні люди, серед яких є діти, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура,
– мовиться у повідомленні.

Людей попереджують, що загроза завдання ударів по території України – висока. Потрібно оперативно реагувати на повітряні тривоги.

Упродовж доби – 22 бойових зіткнення

У Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти зосереджують основні зусилля на таких напрямках:

  • Куп'янському;
  • Лиманському;
  • Бахмутському;
  • Авдіївському;
  • Мар'їнському.

Упродовж доби відбулося 22 бойових зіткнення. 

Ворог відкривав вогонь на таких напрямках:

  • Сіверському;
  • Слобожанському;
  • Куп'янському;
  • Лиманському;
  • Бахмутському;
  • Авдіївському;
  • Мар'їнському;
  • Шахтарському;
  • Запорізькому;
  • Херсонському.

Українські герої успішно відбили ворожі атаки на Авдіївському напрямку.

Інші дані від Генштабу ЗСУ

  • У тимчасово окупованого Бердянську потужно прилетіло (пряме влучання) по готелю "Дюна". Упродовж ночі трупи окупантів вантажівками вивозили до місцевого моргу.
  • У тимчасово захопленому Маріуполі окупанти здійснюють масові рейди по квартирах місцевих жителів.
  • Упродовж доби авіація сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів та 2 – по зенітно-ракетних комплексах ворога.
  • Підрозділи ракетних військ і артилерії упродовж доби уразили 1 пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції РЕБ противника.
Автор: Мар'яна Бекало