По готелю в Бердянську – пряме влучання: у ЗСУ заявили, що окупанти вантажівками вивозили тіла
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Генштаб ЗСУ оновив нові дані про ситуацію на фронті. Упродовж доби ворог продовжував атакувати Україну дронами.
Упродовж доби окупанти атакували територію України іранськими дронами-камікадзе. Загалом ворог задіяв 15 "Шахедів". Українські герої знищили 11 з них.
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Також, ворог завдав 59 авіаційних ударів та здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені цивільні люди, серед яких є діти, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура,
– мовиться у повідомленні.
Людей попереджують, що загроза завдання ударів по території України – висока. Потрібно оперативно реагувати на повітряні тривоги.
Упродовж доби – 22 бойових зіткнення
У Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти зосереджують основні зусилля на таких напрямках:
- Куп'янському;
- Лиманському;
- Бахмутському;
- Авдіївському;
- Мар'їнському.
Упродовж доби відбулося 22 бойових зіткнення.
Ворог відкривав вогонь на таких напрямках:
- Сіверському;
- Слобожанському;
- Куп'янському;
- Лиманському;
- Бахмутському;
- Авдіївському;
- Мар'їнському;
- Шахтарському;
- Запорізькому;
- Херсонському.
Українські герої успішно відбили ворожі атаки на Авдіївському напрямку.
Інші дані від Генштабу ЗСУ
- У тимчасово окупованого Бердянську потужно прилетіло (пряме влучання) по готелю "Дюна". Упродовж ночі трупи окупантів вантажівками вивозили до місцевого моргу.
- У тимчасово захопленому Маріуполі окупанти здійснюють масові рейди по квартирах місцевих жителів.
- Упродовж доби авіація сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів та 2 – по зенітно-ракетних комплексах ворога.
- Підрозділи ракетних військ і артилерії упродовж доби уразили 1 пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції РЕБ противника.