Підготовка окупантів до мобілізації у Криму і знищення ворожих "Ланцет-3": головне від Генштабу
Джерело:Генштаб ЗСУ
В Україні розпочалася 331 доба повномастабної війни. Окупанти готуються проводити мобілізацію в Криму. Тим часом наші захисники продовжують знищувати ворога.
Про ситуацію на фронті станом на ранок 20 січня повідомили в Генштабі ЗСУ. Детальніше розповідає 24 Канал.
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Українська авіація завдала 21 удар по ворогу
Упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 21 удар по районах зосередження ворога та 7 – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Окрім того, наші воїни знищили три безпілотники типу Ланцет-3".
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили одразу 6 пунктів управління, 8 районів зосередження окупантів та склад боєприпасів.
Окупанти готують приховану мобілізацію в Криму
Росія готується до прихованої мобілізації на території тимчасово окупованого Криму. Зокрема, у Севастополі виклики до військових комісаріатів почали надходити IT-спеціалістам, фінансовим працівникам та іншим фахівцям, які мали бронь від мобілізації.
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Підвищена загроза авіаційних та ракетних ударів
Протягом минулої доби ворог завдав 9 ракетних і 23 авіаційних удари та здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. У Генштабі ЗСУ наголошують, що на всій території України є підвищена загроза авіаційних та ракетних ударів по цивільних об'єктах.
Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп'янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському – обороняється.
Сили оборони відбили атаки ворога в районах 16 населених пунктів
Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Краснополівка, Соледар, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Диліївка, Водяне, Мар'їнка, Побєда, Новосілка Донецької області та Мала Токмачка і Степове на Запоріжжі.
Детальніше про ситуацію на напрямках фронту
- На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Втім, під виглядом спільних з Білоруссю навчань, Росія нарощує авіаційне угруповання. Ворог обстріляв з артилерії райони Тимофіївки Сумської області та Ветеринарного, Стрілечої, Зеленого, Стариці, Вовчанська, Вільчі, Бударок, Красного Першого, Дворічної та Куп'янська на Харківщині.
- На Куп'янському напрямку окупанти обстріляли райони населених пунктів Тавільжанка, Вільшана, Орлянське, Куп'янськ, Крохмальне, Піщане, Берестове, Стельмахівка і Вишневе Харківської області, а також Новоселівське на Луганщині.
- На Лиманському напрямку – із усіх наявних вогневих засобів райони Новоєгорівки, Макіївки, Площанки, Червонопопівки, Кремінної, Діброви та Серебрянського лісництва Луганської області.
- На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Верхньокам'янське, Виїмка, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка і Майорськ Донецької області.
- На Авдіївському – під ворожий вогонь потрапили Кам'янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка і Новомихайлівка на Донеччині.
- На Новопавлівському – обстріляно Вугледар, Богоявленку, Золоту Ниву, Велику Новосілку і Нескучне Донецької області.
- На Запорізькому напрямку від танкового, мінометного та артилерійського вогню постраждали понад 20 населених пунктів, зокрема: Времівка і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір'я, Оріхів, Малі Щербаки і Кам'янське на Запоріжжі.
- На Херсонському напрямку окупанти обстріляли Качкарівку, Республіканець, Тягинку, Іванівку, Новотягинку, Токарівку, Інгулець, Херсон, Благовіщенське та Розлив.