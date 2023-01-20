Підготовка окупантів до мобілізації у Криму і знищення ворожих "Ланцет-3": головне від Генштабу

В Україні розпочалася 331 доба повномастабної війни. Окупанти готуються проводити мобілізацію в Криму. Тим часом наші захисники продовжують знищувати ворога.

Про ситуацію на фронті станом на ранок 20 січня повідомили в Генштабі ЗСУ. Детальніше розповідає 24 Канал.

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Українська авіація завдала 21 удар по ворогу

Упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 21 удар по районах зосередження ворога та 7 – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Окрім того, наші воїни знищили три безпілотники типу Ланцет-3".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили одразу 6 пунктів управління, 8 районів зосередження окупантів та склад боєприпасів.

Окупанти готують приховану мобілізацію в Криму

Росія готується до прихованої мобілізації на території тимчасово окупованого Криму. Зокрема, у Севастополі виклики до військових комісаріатів почали надходити IT-спеціалістам, фінансовим працівникам та іншим фахівцям, які мали бронь від мобілізації.

Ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров'я на тимчасово окупованій території для лікування свої поранених військових. Так, у Новопскові Старобільського району Луганської області, в приміщені місцевого пологового будинку окупанти розгорнули польовий шпиталь", де лікують понад 300 військовослужбовців та найманців ПВК "Вагнера".

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Підвищена загроза авіаційних та ракетних ударів

Протягом минулої доби ворог завдав 9 ракетних і 23 авіаційних удари та здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. У Генштабі ЗСУ наголошують, що на всій території України є підвищена загроза авіаційних та ракетних ударів по цивільних об'єктах.

Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп'янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському – обороняється.

Сили оборони відбили атаки ворога в районах 16 населених пунктів

Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Краснополівка, Соледар, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Диліївка, Водяне, Мар'їнка, Побєда, Новосілка Донецької області та Мала Токмачка і Степове на Запоріжжі.

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