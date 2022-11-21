У Криму – брак мобілізованих, ситуація в гарячих точках: головне зі зведення Генштабу

Генштаб ЗСУ оновив дані про ситуацію на фронті станом на 21 листопада. Окупанти зазнають втрат на усіх напрямках фронту.

Герої ЗСУ вже 271 добу героїчно обороняють Україну від повномасштабного вторгнення. Окупанти продовжують атакувати промислові об'єкти.

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Загарбники продовжують наступати на окремих напрямках. Окрім того, ворог проводить повітряну розвідку. Упродовж 21 листопада ворог завдав по позиціях ЗСУ:

1 авіаційний удар;

2 ракетних удари;

10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Російські окупанти продовжують утримувати окремі підрозділи своїх військ у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Що відбувається на напрямках фронту

Генштаб ЗСУ повідомив, що на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєво не змінилася.

На Слобожанському напрямку ворог відкривав вогонь по низці населених пунктів.

На Куп'янському та Лиманському напрямках окупанти ведуть оборону та гатили з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

На Запорізькому напрямку окупанти обороняються. Ворог відкрив вогонь – постраждали 9 населених пунктів.

На Криворізькому та Херсонському напрямках окупанти створюють ешелоновану систему оборони, удосконалюють фортифікаційне обладнання та не припиняють артилерійські обстріли позицій ЗСУ.

У Криму триває прихована мобілізація

Генштаб ЗСУ повідомив, що у Криму триває прихована мобілізація. Зокрема, у Сімферополі 19 листопада провели "нараду" за участі так званих "керівників силових структур" з "представниками управління міста та головами селищних рад".

З метою розв'язання зазначеної проблеми, з 21 листопада 2022 року представники так званих військових комісаріатів та поліції на зазначеній тимчасово окупованій території розпочали вручення повісток під підпис,

– мовиться у повідомленні.

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Українські захисники та захисниці завдали удару по району зосередження противника. Воїни ЗСУ потужно вдарили по пункту управління, складу паливно-мастильних матеріалів та району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.