Масове дезертирство росіян на Запоріжжі та потужні удари ЗСУ по ворогу: головне від Генштабу

Українські захисники та захисниці вже 308 діб героїчно обороняють Україну від повномасштабного російського вторгнення. Генштаб ЗСУ оновив дані про ситуацію на фронті.

Українські захисники завдають потужних ударів по російських окупантах. Упродовж доби авіація 4 рази вдарила по позиціях загарбників.

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Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили:

2 пункти управління;

2 райони зосередження живої сили;

склад боєприпасів ворога.

Російські окупанти продовжують безславно помирати в Україні. У Запорізькій області підтверджено знищення у попередні дні одного зенітного ракетного комплексу С300, 8 одиниць військової техніки різних типів і складу боєприпасів. Поранено понад 150 військовослужбовців. Кількість ліквідованих уточнюється,

– мовиться у повідомленні.

Яка ситуація на різних напрямках фронту

Російські окупанти продовжують свої терористичні обстріли. Ворог упродовж доби завдав 2 авіаційних та 2 ракетних удари. Окрім того, окупанти здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загарбники продовжують наступальні дії на:

Бахмутському напрямку;

Авдіївському напрямку.

Також росіяни намагаються покращити положення на Лиманському напрямках. На усіх інших напрямках загарбники обороняються.

Стабільною залишається обстановка на таких напрямках фронту:

Волинському;

Поліському;

Сіверському;

Слобожанському.

Водночас на останньому напрямку окупанти обстріляли райони населених пунктів Ветеринарне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Стариця, Дворічна, Новомлинськ Харківської області.

Окупанти відкривали вогонь на таких напрямках:

Куп’янському;

Лиманському;

Бахмутському;

Авдіївському;

Новопавлівському;

Запорізькому;

Херсонському.

Окупанти масово тікають

Генштаб ЗСУ повідомив, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські військові та найманці масово тікають. Наразі росгвардія розшукує близько 200 людей.