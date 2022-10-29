Ще одна "евакуація", росіяни вивезли з Херсона міський транспорт: головне зі зведення Генштабу

В Україні станом на 29 жовтня триває 248 доба героїчного протистояння українців російським загарбникам. Ворог продовжує наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Російські загарбники намагаються утримати тимчасово захоплені території. Ворог зосереджує зусилля на стримуванні Сил оборони на окремих напрямках.

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Російські загарбники:

обстрілюють підрозділи Сил оборони вздовж лінії зіткнення;

здійснюють фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках;

ведуть повітряну розвідку;

завдають ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Упродовж доби загарбники завдали:

5 ракетних ударів;

7 авіаційних ударів.

Окрім того, загарбники скоїли понад 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог вдарив по понад 15 населених пунктах.

Російські окупанти відкривали вогонь на таких напрямках:

Сіверському;

Слобожанському;

Куп'янському;

Лиманському;

Бахмутському;

Авдіївському;

Новопавлівському;

Запорізькому;

Південнобузькому.

Окупанти обкрадають Херсон

Російські загарбники продовжують красти все, до чого можуть дотягнутися. Зокрема, розграбовують Херсонщину.

Транспортні засоби, що перебували у комунальній власності міста Херсон, загарбники перемістили до тимчасово окупованого Криму. Підтверджується інформація щодо вивезення медичних препаратів з більшості аптек міста,

– мовиться у повідомленні.

Окупанти також вивезли усю медичну апаратуру.

Успіхи ЗСУ

Окрім того, загарбники, прикриваючись начебто проведенням підготовки до "оборони" Нової Каховки, проводять примусову евакуацію населення.

Авіація сил оборони упродовж доби завдала по окупантах 17 ударів.

Також підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили:

4 райони зосередження озброєння та військової техніки;

2 склади боєприпасів;

зенітну ракетну установку;

6 інших важливих військових об'єктів окупантів.

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