ЗСУ перехопили важливі документи про російську ППО: хронологія 899 дня війни
Росія безупинно атакує мирні українські міста України та тисне на фронті. ЗСУ продовжують стояти на обороні нашої країни, щоб вибити росіян з української землі.
Триває уже 899 день героїчної боротьби проти окупантів. Про головні події доби 10 серпня, ситуацію на фронті, втрати Росії, перемоги на міжнародній арені – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Аналітики американського Інституту вивчення війни розповіли, що російське військово-політичне командування не хоче перекидати війська з інших напрямків фронту у Курську область. У Кремлі не хочуть зірвати свою наступальну операцію на Сході України. Експерти наголосили, що російське військове командування, схоже, покладається на наявні підрозділи, розгорнуті в районі кордону, і на легкодоступні сили в тилу Курської області. Від вечора й до ранку 10 серпня Росія продовжувала атакувати Нікопольщину. На райцентр, Червоногригорівську і Мирівську громади вона спрямувала дрони-камікадзе та важку артилерію. Двоє людей постраждали, понівечений багатоквартирний будинок. Сталася пожежа, На решті території області минулося без прильотів. Завдяки нещодавньому потужному удару по ППО Росії, ЗСУ перехопили важливі документи про "Панцир-С" та ЗРК "ТОР-М1". Зазначається, що важливі документи передали небайдужі серед російських військовослужбовців повітряних сил, які не бажають стати мішенню. Українська формула миру передбачає вивід російських військ з окупованих територій і повернення кордонів 1991 року. Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що при Зеленському ніколи не буде "Мінську", ніколи не буде того, чого не прийме українське суспільство. На запитання журналіста, чи готова Україна піти на компроміс у переговорах з Росією, Єрмак апелював до того, що сьогодні наше суспільство не готове до цього. За його словами, якщо спитати про це людей, які на фронті, у Херсоні, у Харкові, вони здивуються. Ми як на марафоні – знаємо, що в кінці марафонської дистанції, точно знаємо ціль, але не знаємо, коли цей марафон закінчиться, 9 серпня окупанти випустили по Сумській області нові авіабомби. Вони мають більший радіус дії, ніж звичайні КАБи. Вони такі ж, як і КАБи, але мають двигун. Ця бомба летить значно далі, у два рази, і точніше, Загалом за 9 серпня росіяни випустили 11 нових бомб по Сумщині.
Росія не хоче перекидати війська з України на Курську область
Росія продовжує атакувати Дніпропетровщину
– повідомив глава ОВА Сергій Лисак.
ЗСУ перехопили важливі документи про ППО Росії
Україна не йтиме на поступки заради миру
– підсумував Єрмак.
Росія скидає на Сумщину новітні авіабомби
– пояснив голова ОВА Артюх.
Аналітики американського Інституту вивчення війни розповіли, що російське військово-політичне командування не хоче перекидати війська з інших напрямків фронту у Курську область. У Кремлі не хочуть зірвати свою наступальну операцію на Сході України.
Експерти наголосили, що російське військове командування, схоже, покладається на наявні підрозділи, розгорнуті в районі кордону, і на легкодоступні сили в тилу Курської області.
Від вечора й до ранку 10 серпня Росія продовжувала атакувати Нікопольщину.
На райцентр, Червоногригорівську і Мирівську громади вона спрямувала дрони-камікадзе та важку артилерію.
Двоє людей постраждали, понівечений багатоквартирний будинок. Сталася пожежа,
На решті території області минулося без прильотів.
Завдяки нещодавньому потужному удару по ППО Росії, ЗСУ перехопили важливі документи про "Панцир-С" та ЗРК "ТОР-М1".
Зазначається, що важливі документи передали небайдужі серед російських військовослужбовців повітряних сил, які не бажають стати мішенню.
Українська формула миру передбачає вивід російських військ з окупованих територій і повернення кордонів 1991 року.
Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що при Зеленському ніколи не буде "Мінську", ніколи не буде того, чого не прийме українське суспільство.
На запитання журналіста, чи готова Україна піти на компроміс у переговорах з Росією, Єрмак апелював до того, що сьогодні наше суспільство не готове до цього. За його словами, якщо спитати про це людей, які на фронті, у Херсоні, у Харкові, вони здивуються.
Ми як на марафоні – знаємо, що в кінці марафонської дистанції, точно знаємо ціль, але не знаємо, коли цей марафон закінчиться,
9 серпня окупанти випустили по Сумській області нові авіабомби. Вони мають більший радіус дії, ніж звичайні КАБи.
Вони такі ж, як і КАБи, але мають двигун. Ця бомба летить значно далі, у два рази, і точніше,
Загалом за 9 серпня росіяни випустили 11 нових бомб по Сумщині.