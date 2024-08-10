ЗСУ перехопили важливі документи про російську ППО: хронологія 899 дня війни

Росія безупинно атакує мирні українські міста України та тисне на фронті. ЗСУ продовжують стояти на обороні нашої країни, щоб вибити росіян з української землі.

Триває уже 899 день героїчної боротьби проти окупантів. Про головні події доби 10 серпня, ситуацію на фронті, втрати Росії, перемоги на міжнародній арені – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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