Вибухи у Черкасах та атака "Шахедами": хронологія 912 дня війни

Росія продовжує безупинні атаки мирних українських міст та тисне на фронті. Однак Сили оборони дають потужну відсіч, щоб вибити окупантів з української землі.

Триває уже 912 день героїчної боротьби проти російської агресії. Про головні події доби 23 серпня, ситуацію на фронті, втрати Росії, новини політики, перемоги на міжнародній арені – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Індію підтягують як противагу Китаю: що стоїть за візитом Моді до Києва