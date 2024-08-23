Вибухи у Черкасах та атака "Шахедами": хронологія 912 дня війни
Росія продовжує безупинні атаки мирних українських міст та тисне на фронті. Однак Сили оборони дають потужну відсіч, щоб вибити окупантів з української землі.
Триває уже 912 день героїчної боротьби проти російської агресії. Про головні події доби 23 серпня, ситуацію на фронті, втрати Росії, новини політики, перемоги на міжнародній арені – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Україну у ніч на 23 серпня знову атакували "Шахеди". Відбій в областях пролунав о 4:45. Моніторингові канали у ніч на 23 серпня писали про балістичну ціль, яка рухалась на Черкаси. Також там зазначили, що вибухи прогриміли у Черкаському районі. Попередньо, за їхньою інформацією, це були північнокорейські ракети KN-23. Окупанти обстріляли Козачу Лопань 21 серпня. Було пошкоджено будівлю сільської ради, автомобіль і приватні домоволодіння, а під завали потрапили люди. Одну з жінок удалося врятувати, вона дістала сильний стрес. На жаль, під час останнього удару загинули двоє жінок. Завершилася друга доба пошуково-рятувальної операції у Козачій Лопані. Протягом усього дня рятувальники ДСНС разом з жителями селища, старостою та працівниками Дергачівської міської ради розбирали завали зруйнованої будівлі місцевої адміністрації. Через надзвичайну активність ворожих FPV-дронів та загрозу артилерійських ударів спецтехніку до процесу залучити не вдалося,
Росія знову запускала "Шахеди"
Вночі у Черкасах прогриміли вибухи
У Козачій Лопані завершилися рятувальні роботи
– повідомив пізно ввечері 22 серпня В'ячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА.
Україну у ніч на 23 серпня знову атакували "Шахеди".
Відбій в областях пролунав о 4:45.
Моніторингові канали у ніч на 23 серпня писали про балістичну ціль, яка рухалась на Черкаси.
Також там зазначили, що вибухи прогриміли у Черкаському районі. Попередньо, за їхньою інформацією, це були північнокорейські ракети KN-23.
Окупанти обстріляли Козачу Лопань 21 серпня. Було пошкоджено будівлю сільської ради, автомобіль і приватні домоволодіння, а під завали потрапили люди.
Одну з жінок удалося врятувати, вона дістала сильний стрес. На жаль, під час останнього удару загинули двоє жінок.
Завершилася друга доба пошуково-рятувальної операції у Козачій Лопані. Протягом усього дня рятувальники ДСНС разом з жителями селища, старостою та працівниками Дергачівської міської ради розбирали завали зруйнованої будівлі місцевої адміністрації. Через надзвичайну активність ворожих FPV-дронів та загрозу артилерійських ударів спецтехніку до процесу залучити не вдалося,