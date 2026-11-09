Росіяни вичікують слушного моменту: що відбувається на фронті з похолоданням

Погіршення погоди змінює характер бойових дій і впливає на можливості обох сторін. Періоди відносного затишшя можуть змінюватися різким зростанням активності російської піхоти, яка намагається скористатися туманами та іншими несприятливими для спостереження умовами.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов із позивним "Перун".

Як змінилася тактика росіян із похолоданням

За словами військового, раніше російська піхота активно користувалася рослинністю для маскування та намагалася проникати до українських позицій невеликими групами. Така тактика певною мірою давала змогу противнику досягати успіху в інфільтрації.

Однак із похолоданням і зменшенням рослинного покриву умови переміщення змінилися. Українські військові мають можливість виявляти противника раніше, а зона ураження стає ширшою та глибшою.

Зараз противник щоденний рух трохи обмежив. Виявлення особового складу противника, який переміщується, зараз відбувається набагато раніше,

– пояснив Філатов.

Водночас це не означає, що росіяни відмовилися від спроб просування. За спостереженнями командира, вони намагаються організовувати штурмові дії в кілька етапів, використовуючи проміжні періоди для підготовки.

Чому тумани призводять до активізації штурмів

Російські військові намагаються використовувати погодні умови, за яких українським захисникам складніше контролювати обстановку. Зокрема, тумани та погана видимість створюють для противника можливості активніше переміщувати піхоту.

Філатов пояснив, що за таких обставин кількість груп, які одночасно намагаються просуватися, може суттєво зростати. Тому навіть після періодів порівняного затишшя ситуація здатна швидко змінюватися.

За туману, за складних погодних умов противник постійно користається цими умовами та намагається великою навалою рухатися,

– зауважив командир.

Подібну особливість осінньо-зимових бойових дій Філатов пояснював і раніше. Як він розповідав в іншому ефірі 24 Каналу, погіршення видимості ускладнює роботу повітряного спостереження, а тому особливого значення набувають підготовка піхоти, управління та взаємодія різних складників оборони.

Де росіяни можуть скористатися слабкою обороною

"Перун" зауважив, що результативність російських штурмів великою мірою залежить від того, наскільки добре організована українська оборона на конкретній ділянці фронту. Якщо там недостатньо піхоти та немає належної системи оборони, противник може скористатися тимчасовим погіршенням видимості й досягти відчутного просування.

Водночас сам факт збільшення кількості російських штурмових груп не означає, що вони обов'язково матимуть успіх. Важливими залишаються готовність українських підрозділів до відбиття атак і стійкість оборонних позицій. Раніше Філатов також повідомляв, що підготовлені фортифікації та інженерні загородження суттєво обмежують можливості російської піхоти.

Яка ситуація на Добропільському напрямку

Окремо командир 1 ОШП зупинився на ситуації на Добропільському напрямку. За його словами, російські війська намагаються використовувати будь-яку можливість для просування.

На Добропільському напрямку зараз противник намагається максимально користуватися будь-якою можливістю для просування. Але тут вибудувана достатньо якісна оборона, і можливостей у нього наразі немає і в найближчій перспективі не буде,

– запевнив командир.

Отже, українська оборона на цій ділянці добре організована, тож просувань тут не очікується.

Що відомо про ситуацію на Добропільському напрямку

Російські війська зосередили на цій ділянці великі сили піхоти та продовжують спроби наступу. Противник там не відмовляється від тактики інфільтрації: намагається закріпитися, після чого спрямовує додаткові групи для накопичення.

Це відбувається тому, що опадання листя впливає на можливості маскування російської піхоти та збільшує зону роботи українських безпілотників, про що писало видання Sky News ZP.