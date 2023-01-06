ЗСУ уразили ворожі казарми на Херсонщині, Росія хоче захопити всю Донеччину: головне з Генштабу
Джерело:Генштаб ЗСУ
Повномасштабна війна Росії проти України триває. Ворог продовжує вести наступ та обстрілювати українські міста.
У Генштабі зауважили, що загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.
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Генштаб ЗСУ підтвердив удар по пункту дислокації окупантів на Херсонщині
Противник продовжує зазнавати втрат. У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження 5 січня 2023 року пункту дислокації російських окупаційних військ у Гаврилівці Другій Херсонської області. Відомо, що до місцевих лікарень привезли до 100 поранених військовослужбовців. Інформація щодо ліквідованих загарбників уточнюється.
Що відбувається на фронті зараз
Протягом доби росіяни завдали по Україні 1 ракетного удару та здійснили 12 обстрілів з РСЗВ, в тому числі по цивільній інфраструктурі Донецької та Дніпропетровської областей.
Наразі окупанти найбільше хочуть повністю захопити Донецьку область в межах адміністративного кордону. Для підтримання наступального потенціалу та поповнення втрат у Росії продовжують заходи з мобілізації.
Просто зараз ворог веде наступальні дії на Бахмутському та без успіху намагається покращити тактичне положення на Куп'янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На інших – обороняється.
Яка ситуація на різних напрямках:
- На Волинському і Поліському напрямках без суттєвих змін, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках обстріляно райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Стрілеча, Красне, Амбарне, Бугруватка, Гатище, Зелене та Одрадне на Харківщині.
- На Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневий вплив ворога потрапили райони 19 населених пунктів. Серед них: Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва на Луганщині.
- На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 15 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар та Бахмут Донецької області.
- На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.
- На Новопавлівському напрямку обстріляно Времівку, Велику Новосілку, Вугледар і Парасковіївку Донецької області.
- На Запорізькому напрямку від ворожого вогню постраждали райони 16 населених пунктів. Серед них: Зелене Поле і Новопіль на Донеччині, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Щербаки й Степове Запорізької області та Нікополь – Дніпропетровської.
- На Херсонському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Чорнобаївка, Берислав, Золота Балка та Херсон. Є постраждалі та загиблі серед мирних жителів.
Ворог також продовжує зазнавати втрат
Українська авіація протягом доби завдала удару по району зосередження російських окупантів. Результати ураження уточнюються.
Натомість підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу здійснили вогневе ураження 2 районів зосередження живої сили та військової техніки противника.