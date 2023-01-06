ЗСУ уразили ворожі казарми на Херсонщині, Росія хоче захопити всю Донеччину: головне з Генштабу

Повномасштабна війна Росії проти України триває. Ворог продовжує вести наступ та обстрілювати українські міста.

У Генштабі зауважили, що загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

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Генштаб ЗСУ підтвердив удар по пункту дислокації окупантів на Херсонщині

Противник продовжує зазнавати втрат. У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження 5 січня 2023 року пункту дислокації російських окупаційних військ у Гаврилівці Другій Херсонської області. Відомо, що до місцевих лікарень привезли до 100 поранених військовослужбовців. Інформація щодо ліквідованих загарбників уточнюється.

Що відбувається на фронті зараз

Протягом доби росіяни завдали по Україні 1 ракетного удару та здійснили 12 обстрілів з РСЗВ, в тому числі по цивільній інфраструктурі Донецької та Дніпропетровської областей.

Наразі окупанти найбільше хочуть повністю захопити Донецьку область в межах адміністративного кордону. Для підтримання наступального потенціалу та поповнення втрат у Росії продовжують заходи з мобілізації.

Просто зараз ворог веде наступальні дії на Бахмутському та без успіху намагається покращити тактичне положення на Куп'янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На інших – обороняється.

Яка ситуація на різних напрямках:

На Волинському і Поліському напрямках без суттєвих змін, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено.

без суттєвих змін, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках обстріляно райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Стрілеча, Красне, Амбарне, Бугруватка, Гатище, Зелене та Одрадне на Харківщині.

обстріляно райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Стрілеча, Красне, Амбарне, Бугруватка, Гатище, Зелене та Одрадне на Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневий вплив ворога потрапили райони 19 населених пунктів. Серед них: Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва на Луганщині.

під вогневий вплив ворога потрапили райони 19 населених пунктів. Серед них: Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва на Луганщині. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 15 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар та Бахмут Донецької області.

вогневого ураження зазнали райони понад 15 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар та Бахмут Донецької області. На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку обстріляно Времівку, Велику Новосілку, Вугледар і Парасковіївку Донецької області.

обстріляно Времівку, Велику Новосілку, Вугледар і Парасковіївку Донецької області. На Запорізькому напрямку від ворожого вогню постраждали райони 16 населених пунктів. Серед них: Зелене Поле і Новопіль на Донеччині, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Щербаки й Степове Запорізької області та Нікополь – Дніпропетровської.

від ворожого вогню постраждали райони 16 населених пунктів. Серед них: Зелене Поле і Новопіль на Донеччині, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Щербаки й Степове Запорізької області та Нікополь – Дніпропетровської. На Херсонському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Чорнобаївка, Берислав, Золота Балка та Херсон. Є постраждалі та загиблі серед мирних жителів.

Ворог також продовжує зазнавати втрат

Українська авіація протягом доби завдала удару по району зосередження російських окупантів. Результати ураження уточнюються.

Натомість підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу здійснили вогневе ураження 2 районів зосередження живої сили та військової техніки противника.