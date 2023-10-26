Ворог перегруповується одразу на кількох напрямках: головне зі зведення Генштабу

Генштаб ЗСУ станом на 26 жовтня оновив дані про ситуацію на фронті. Упродовж доби відбулося 45 бойових зіткнень.

Російські окупанти завдали 14 авіаційних ударів. Окрім того, вони здійснили 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є загиблі та постраждалі серед цивільних.

Зверніть увагу Живої сили дуже багато: скільки зараз окупантів на Лимано-Куп'янському напрямку

У ЗСУ наголосили, що обстановка на Сході та Півдні України залишається складною.

Що відбувається на напрямках фронту

Ситуація суттєво не змінилася на Волинському та Подільському напрямках. Ознак формування наступальних угрупувань не виявили.

На Куп’янському напрямку окупанти намагалися вести безрезультатні штурмові дії у районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області. Ворог не мав жодного успіху. Окрім того, ворог відкривав вогонь з артилерії та мінометів.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 4 атаки противника в районах Богданівки та Хромового Донецької області. Також ворог намагався відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили 7 атак,

– мовиться у повідомленні.

Без жодного успіху окупанти намагалися вести штурмові дії також на таких напрямках:

Авдіївському;

Мар’їнському.

На Запорізькому та Шахтарському напрямках окупанти проводять перегрупування військ.

"Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", – мовиться у повідомленні.

Сили оборони завдають ворогу потужних втрат.