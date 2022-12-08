Потужні удари ЗСУ по росіянах та оборона ворога на Херсонщині: головне від Генштабу

Українські захисники продовжують вибивати ворога з нашої Батьківщини. Тим часом окупанти намагаються оборонятися і поширюють фейки.

На Херсонському напрямку окупанти ведуть оборонні дії. Тим часом наші воїни продовжують потужно атакувати ворога. Детальніше про події на фронті розповідаємо далі.

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Українські захисники та захисниці майстерно знищують ворога

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 8 грудня українські воїни потужно вдарили по противнику. Зокрема, атакували:

5 пунктів управління,

8 районів зосередження особового складу,

район зосередження артилерії,

склад ворожих боєприпасів.

Що відбувається на Херсонщині

На Херсонському напрямку окупанти ведуть оборонні дії. Російські військові з танків та артилерії обстріляли районів 17 населених пунктів. Зокрема: Качкарівку, Монастирське, Новоберислав, Берислав, Львове, Іванівку, Новотягинка, Інженерне, Придніпровське і Антонівку Херсонської області та околиці Херсона.

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Російські військові продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру

За даними Генштабу, 8 грудня окупанти завдали 2 ракетних та 3 авіаційних удари. Окрім того, здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення.

Вчергове ударів зазнали об'єкти цивільної інфраструктури міст Куп'янськ, Золочів та Очаків,

– наголосили в Генштабі ЗСУ.

Що відбувається на фронті: дивіться на карті

На Луганщині родичам загиблих окупантів відмовляють у компенсації

Зберігається загроза ворожих ракетних ударів по енергооб'єктах та критичній інфраструктурі України. Тож в жодному разі не нехтуйте правилами безпеки та під час повітряної тривоги перебувайте в укритті.

На тимчасово окупованій території Луганської області загарбницька влада проводить реорганізацію окремих підрозділів. Цікаво, що після таких заходів родичам загиблих військовослужбовців відмовляють у нарахуванні компенсації. Йдеться про кругленьку суму – 3 мільйони рублів.

До речі, гроші не виплачують саме у зв'язку з розформуванням підрозділу та відповідно відсутністю законних підстав.

У Росії поширюю фейк, начебто Україна платить від 700 до 1 000 доларів за знищення військовослужбовців ворожої армії. Однак, це чергова абсурдна брехня.

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