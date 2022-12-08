Потужні удари ЗСУ по росіянах та оборона ворога на Херсонщині: головне від Генштабу
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Українські захисники продовжують вибивати ворога з нашої Батьківщини. Тим часом окупанти намагаються оборонятися і поширюють фейки.
На Херсонському напрямку окупанти ведуть оборонні дії. Тим часом наші воїни продовжують потужно атакувати ворога. Детальніше про події на фронті розповідаємо далі.
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Українські захисники та захисниці майстерно знищують ворога
У Генштабі ЗСУ повідомили, що 8 грудня українські воїни потужно вдарили по противнику. Зокрема, атакували:
- 5 пунктів управління,
- 8 районів зосередження особового складу,
- район зосередження артилерії,
- склад ворожих боєприпасів.
Що відбувається на Херсонщині
На Херсонському напрямку окупанти ведуть оборонні дії. Російські військові з танків та артилерії обстріляли районів 17 населених пунктів. Зокрема: Качкарівку, Монастирське, Новоберислав, Берислав, Львове, Іванівку, Новотягинка, Інженерне, Придніпровське і Антонівку Херсонської області та околиці Херсона.
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Російські військові продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру
За даними Генштабу, 8 грудня окупанти завдали 2 ракетних та 3 авіаційних удари. Окрім того, здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення.
Вчергове ударів зазнали об'єкти цивільної інфраструктури міст Куп'янськ, Золочів та Очаків,
– наголосили в Генштабі ЗСУ.
Що відбувається на фронті: дивіться на карті
На Луганщині родичам загиблих окупантів відмовляють у компенсації
На тимчасово окупованій території Луганської області загарбницька влада проводить реорганізацію окремих підрозділів. Цікаво, що після таких заходів родичам загиблих військовослужбовців відмовляють у нарахуванні компенсації. Йдеться про кругленьку суму – 3 мільйони рублів.
До речі, гроші не виплачують саме у зв'язку з розформуванням підрозділу та відповідно відсутністю законних підстав.
Коротко про ситуацію на інших напрямках фронту
- На Волинському та Подільському напрямку без суттєвих змін. Наразі немає ознак формування наступальних угруповань противника.
- На Сіверському напрямку окупанти обстріляли з мінометів та ствольної артилерії населені пункти Хрінівка і Грем'яч Чернігівської області та Середина-Буда і Чернецьке на Сумщині.
- На Слобожанському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Варварівка, Дворічна і Кам’янка Харківської області. Авіаційного удару окупанти завдали неподалік Кам'янки.
- На Куп'янському напрямку противник також веде оборону.Окупанти обстріляли населені пункти Берестове, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка і Піщане Луганської області.
- На Лиманському напрямку – обстріляли райони населених пунктів Макіївка, Площанка і Невське на Луганщині та Торське і Григорівка Донецької області.
- На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Бійці Путіна завдали ударів з танків, мінометів та артилерії по 30 населених пунктів.
- На Новопавлівському напрямку ворог також обороняється.
- На Запорізькому напрямку окупанти обстріляли 20 населених пунктів.