Росіяни активно перекидають свої війська: Лиховій пояснив, чи впливає це на ситуацію на фронті

У російських загарбників відбулося переміщення на рівні підрозділів, але про суттєве зменшення кількості особового складу станом на сьогодні не йдеться.

Наразі ніде на фронті не фіксується масове відведення військ противника, зокрема на Півдні. Про це в етері телемарафону розповів речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, інформує 24 Канал.

Дивіться також У Харкові пролунала серія вибухів

Ситуація на фронті не зазнала кардинальних змін

Зараз на території Запорізької області перебуває 75 – 90 тисяч окупантів. Як зазначив Лиховій, Вони розташовані "на усій глибині" оборони Збройних Сил України. Тому, він закликає співвідносити ці цифри з передислокацією однієї – двох тисяч загарбників.

"Ця цифра не є сталою, тому що підрозділи постійно мігрують, перекидаються з ділянки на ділянку – із Запоріжжя в Донецьку область. Підрозділи виводяться на ротацію, переводяться на інші позиції, в тому числі й наші війська теж,

– пояснив він.

За його словами, це "не сильно принципово", що кілька тисяч окупантів переїхало із Запорізької області чи з інших ділянок фронту в Курську область. Адже головне, що на ході бойових дій, на оперативній обстановці це не позначається.

До слова, російські військкори повідомляють, що російські загарбники забрали частину військ з південного напрямку з метою перекидання на інші ділянки. Зокрема, менше сил стало на частині Херсонської та Запорізької областей.