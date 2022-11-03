Пастка чи авантюра вуличних боїв: що відбувається в Херсоні і куди тікають окупанти

Херсон наразі залишається єдиним обласним центром, який спромоглися захопити окупанти за понад 8 місяців вторгнення. Схоже, прийшов час повертати місто додому – законним власникам.

Лангольєри vs "Свято непослуху"

Вранці 3 листопада мешканці окупованого Херсону побачили, що з будівлі обласної держадміністрації зник російський прапор, який висів там ще з березня.

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Також повідомляється про зникнення деяких блокпостів в місті та техніки окупантів, а ще – підрив ворогом вишок стільникового зв'язку. Крім того, в Херсон повернувся інтернет та зникло телебачення пропагандистів.

Маленькі радощі херсонців: відео телеграм-каналу Костянтина Риженка

Напередодні росіяни знищили цивільні катери і човни, якими б можна було переплисти Дніпро. А до того кілька тижнів окупанти нещадно грабували Херсон і вивозили все, що могли прихопити – від рештків князя Потьомкіна (до речі, далеко не факт, що це саме вони) до традиційної здобичі росіян – унітазів.

Все це відбувалося в рамках "непростих рішень", що їх анонсував командувач окупантів Суровікін ще 18 жовтня.

Знищені росіянами човни на Дніпрі / фото з телеграм-каналу "Херсон без фейків"

Таємничі зникнення окупантів викликали питання – хтось згадав "Лангольєрів" Стівена Кінга, а хтось “Свято непослуху” батька нинішнього пропагандиста Росії Міхалкова. В обох випадках відбувалися таємничі зникнення, тільки в першому у всьому була винна діра у часі, а в другому – підступна змова втомлених від дитячих пустощів батьків.

Втім, насправді, ніякої містики у Херсоні нема, а є чергова "мудрість" росіян.

Важкі рішення

Вже з липня 2022 року наявність окупантів у Херсоні і загалом на правому березі Дніпра втратила сенс. ЗСУ за допомогою HIMARS взяли під вогневий контроль три головні мости через Дніпро й обрізали росіянам логістику. З цього моменту знищення окупаційного контингенту росіян у Херсоні та околицях стало питанням часу.У ЗСУ вирішили не форсувати події, щоб уникнути втрат у своїх лавах та серед цивільного населення, а застосували тактику "витискання" ворога. Сподівання українців було на черговий "жест доброї волі".

Втім, для росіян це було неприйнятне рішення, адже втрата єдиного загарбаного обласного центру – це величезний репутаційний удар по мріях Кремля. Путін вирішив втримати Херсон за будь-яку ціну. Сплатити її мають самі росіяни.

Командування окупантів вдалося до "ротації" – з правого берега почали виводити боєздатні та досвідчені частини, а також техніку і артилерію. Замість них до Херсону нагнали "мобіків" – без досвіду та нормальної зброї. Росія загнала в Херсон близько 30 000 вояків. Водночас окупанти оголосили про евакуацію місцевого населення з елементами депортації. Новоприбулих заселили у будинки депортованих.

Схоже, задум росіян полягає у тому, щоб перетворити кожен такий будинок у фортецю та такими "будинками Павлова" спробувати влаштувати ЗСУ "Сталінград на Дніпрі" або Окінаву, прикриваючись мирним населенням (цікаво, що про це думають експерти Amnesty International).

Представник окупантів Кирило Стрємоусов вже "попрощався" з херсонцями – вдень 3 листопада він записав ролик з центру міста, де констатував, що людей у Херсоні залишається багато, а тому "вони самі винні".

Чому ідея вуличних боїв у Херсоні – це авантюра

По-перше, "мобікі" для цього не готові. Їх не вчили вуличним боям, їх взагалі нічому не встигли навчити. І якщо російське командування розраховує, що ця біомаса буде ефективно битися, як японці на Окінаві в 1945-му, то вони дуже сильно помиляються.

По-друге, вони не мають ані мотивації битися за чуже місто, ані нормального постачання – Дніпро ж бо під вогневим контролем. Довго так не витримати, особливо в умовах листопадової погоди.

По-третє, в самому Херсоні доволі умовна лінія оборони – вона зроблена поспіхом і не зможе зупинити ЗСУ. У цих умовах росіяни швидко втратять зв'язок між опорними пунктами і будуть розділені на спорадичні центри спротиву. Всі вони добре відомі українській розвідці і не матимуть ефекту несподіванки. Українці точно не плануватимуть лобових атак на опорні пункти росіян, час – на нашому боці.

вона зроблена поспіхом і не зможе зупинити ЗСУ. У цих умовах росіяни швидко втратять зв'язок між опорними пунктами і будуть розділені на спорадичні центри спротиву. Всі вони добре відомі українській розвідці і не матимуть ефекту несподіванки. Українці точно не плануватимуть лобових атак на опорні пункти росіян, час – на нашому боці. По-четверте, боєздатні частини Росії на лівому березі не зможуть допомогти оточеним, адже Україна на цьому відтинку фронту має перевагу в артилерії, зокрема, дальнобійності. Тому росіяни з лівого берега будуть просто спостерігати, як гинуть їх колеги.

Чи готують росіяни пастку

Фактично це все виглядає, як жертва богу війни. З іншого боку це може бути черговий "хитрий план" з пасткою, де 30 000 смертників є лише приманкою.

Операція, яку схвалив Сталін Трагедія на Дніпровській ГЕС забрала тисячі життів

Відзначимо, що Росія замінувала дамбу Каховської ГЕС і може планувати її підрив (як "совєти" у 1941 році підірвали "Дніпрогес"), щоб затопити правобережжя Дніпра. Про таку небезпеку говорили президент України Володимир Зеленський і секретар РНБО Данілов.

У нас є інформація, що російські терористи замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС. Це один з великих енергооб'єктів. Дамба цієї ГЕС містить обсяги близько 18 мільйонів кубометрів води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні затоплення опиняться близько 80 населених пунктів, включаючи Херсон,

– попередив президент Зеленський 20 жовтня.

Росія дійсно може піти на таке, але не треба забувати, що в такий спосіб вона не лише втопить 30 тисяч "чмобіків", але й закриє питання постачання води до Криму. За оцінками секретаря РНБО, на відновлення піде 10 – 15 років. Таким чином, вибух для Росії матиме сенс, якщо вона збирається тікати не лише з Херсону, але й з Криму.

Якщо Росія дійсно запланувала підрив Каховської дамби або тактичний ядерний "Дракаріс" – це означатиме її кінець. У НАТО вже давно втомилися від російського свавілля і лише чекають на потрібний привід.

Час повертати своє

Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов прогнозує, що ЗСУ повернуть Херсон до кінця року (як відомо, усі прогнози Буданова збуваються).

На думку головного розвідника, у командування окупантів в особі генерала Суровікіна наразі лише одна думка – як здати Херсон і при цьому зберегти обличчя.

Вони розуміють, що Росія прямує до програшу як глобального, так і локального на місцях. Якщо про глобальний програш він може сказати, що "це не моя справа", то за локальний – саме Суровікін буде відповідати. Він готує підґрунтя для того, щоб коли буде прийняте рішення по здачі міста, або їх просто виб'ють звідти, щоб підґрунтя було підготовлене і якось згладити це все,

– Кирило Буданов пояснює логіку окупантів.

Втім, це все проблеми окупантів, а Україні час повертати своє.

Коли Україна звільнить Херсон – дивіться відео: