Військова операція на Кінбурнській косі триває: які виклики постають перед ЗСУ

На Кінбурнській косі в Миколаївській області тривають запеклі бої. У ЗСУ пояснили, які виклики стоять перед ними.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону розповіла, що військова операція на Кінбурнській косі Миколаївської області триває. Про це пише 24 канал.

Читайте також Ключ до повернення контролю: чому ЗСУ важливо звільнити Кінбурнську косу

Що відбувається на Кінбурнській косі

За її словами, наразі там складна ситуація. Зокрема і через те, що специфічні і погодні умови (шторми, вітер), специфічне і саме географічне розташування, і розмови про те, що до зернового коридору слід долучати Миколаївщину.

Також Гуменюк наголосила, що не варто передчасно радіти, слід вірити лише інформації з перевірених джерел.

Усе це – дуже великий спектр факторів, які треба враховувати, і дочекатися офіційного зведення Генерального штабу, тільки вони можуть сповістити про те, що дійсно відбувається, і коли дійсно можна радіти,

– наголосила вона.

Що означатиме звільнення коси

Кінбурнська коса – це єдина частина Миколаївської області, яка офіційно не звільнена від окупантів.

Як зазначають, звільнення Кінбурнської коси означатиме чергову ганебну поразку Чорноморського флоту Росії. І заодно означатиме зміцнення позицій України в Чорному морі.

На перший погляд, Кінбурнська коса – це просто вузька смуга землі на Півдні із специфічною адміністративною приналежністю, що до війни мала лише туристичне значення.

Але у цієї вузької смуги землі доволі важливе геостратегічне значення – саме там "замикаються" виходи із портів деокупованого Херсону та Миколаєва. Контроль над Кінбурнською косою також давав росіянам можливість постійно обстрілювати портопункт в Очакові.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім заявляв, що на Кінбурнській косі все ще є російські війська. Він наголосив, що росіяни на косі – це питання часу. Кім інформував, що на косі окуповані три населені пункти.

Зверніть увагу – що відбувається на Кінбурнській косі: дивіться відео