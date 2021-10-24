Що відбувається, коли ви їсте на ніч

Чому ми особливо гостро відчуваємо голод в нічні години? Велика кількість переїдань трапляються саме ввечері. І цьому є пояснення. Далі читайте російською.

Недостаток еды в течение дня. Скрытый голод. Несбалансированное питание в течение дня приводит к нехватке питательных веществ в организме. Психологический, когда мы попросту заедаем стресс.

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Как ночные приемы пищи влияют на организм?

Ночью, как правило, человек спит, организм настроен на состояние покоя, и внезапно в желудок попадает стейк и салат.

Практически уснувший кишечник старается изо всех сил, но не в состоянии справиться с таким объемом пищи. Еда не переваривается должным образом, не всасывается в стенки тонкого кишечника, а в толстом подвергается воздействию патогенной микрофлоры, что приводит к образованию токсинов.

Организм страдает, общее самочувствие оставляет желать лучшего. Более того, избыток углеводных продуктов в ночное время приводит к высокому выбросу инсулина, процесс перераспределения сахара в печени и жировых тканях нарушается, и происходит отложение жира в организме.

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Как не допустить ночное переедание?