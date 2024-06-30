Путін наляканий, йому показали, що можуть з ним зробити, – Мурзагулов

Раніше Владімір Путін виконував роль "наглядача" для своїх підлеглих і стежив, щоб не починалося свавілля. Однак зараз він вже припинив виконувати таку роль.

Письменник, публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов зауважив 24 Каналу, що зараз ця система вже не працює. Зокрема нещодавно у публічному просторі посварилися очільник слідчого комітету Росії Алєксандр Бастрикін і голова російської держдуми Вячєслав Володін.

Дивіться також Шлях диктатора на крові та кістках․ Як Путін отримав владу і став уособленням сучасної Росії

Що відбувається у Кремлі

"Зараз усі "пасуться на галявинках" один одного, бо Путін дійсно старий, дуже непрацездатний. Він не здатен проводити більше ніж 3 – 4 зустрічі на день, спілкується з одним колом людей та дуже полохливо ставиться до нових людей", – розповів Мурзагулов.

За його словами, у Росії відбувається багато подій, які свідчать про те, що кремлівські еліти вже давно "гризуть під килимом" один одного. Водночас сварка Бастрикіна й Володіна важлива тим, що це вихід у публічний простір суперечки між путінськими елітами.

Це дуже добре, бо Путін начебто знищив усю полеміку, будь-який паросток хоча б якоїсь суперечки. Зараз прямо під ним відбувається таке, а він вже не може взяти та "відрубати" ці голови – вигнати Володіна та Бастрикіна. Те, що це полізло так відкрито свідчить про те, що все прогнило, вони його зовсім не бояться,

– зауважив публіцист.

Так, Путін не може вигнати Володіна та Бастрикіна, бо за ними стоять їхні клани. Вони можуть почати супротив і російський диктатор вже бачив це, коли "заворушив" силовий блок.

Мурзагулов переконаний, що теракти у "Крокус-Сіті" та у Дагестані могли відбутися лише за дозволу силового блоку або силовики самі їх організували. У такий спосіб показати диктатору, що без силового блоку він "танцюватиме на вугіллі".

"Путіну вже страшно розганяти цих людей під ним – представників різних кланів. Він розуміє, що у відповідь його почнуть "кусати", бо його ніхто не боїться. Тому Путін так довго мовчить після подій у Дагестані – він розгублений, не знає що робити. Він розуміє – хтось показує йому, що можна зробити з ним", – підсумував Мурзагулов.