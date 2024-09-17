У росіян є бойове завдання: що нині відбувається на Курщині

Інформація про те, що очільник Кремля Путін дав наказав російській армії витіснити українські сили з Курської області до 1 жовтня 2024 року, з'явлалась в ЗМІ не раз. Одна не варто думати, що противник постійно нехтує військовою доцільністю та придумує штурми до певних дат.

Про це в розмові з 24 Каналом наголосив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що, на його погляд, формування російського військового угруповання в Курській області ще не завершено, а остаточні масштабні штурми – попереду.

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Україні знадобляться значні ресурси для утримання Курщини

Шарп зазначив, що досі достеменно невідомо, чи має намір українське командування утримувати взяту під контроль на Курщині територію. Якщо так, то це вимагатиме дуже серйозних зусиль, мають бути залучені додаткові сили. Необхідно буде тримати щільну оборону, будувати фортифікаційні споруди, мати вогневу підтримку, виділяти значні ресурси.

У росіян є бойове завдання – видавити ЗСУ з Курської області. Багато що для його виконання залежатиме від темпів формування російського угруповання і як на це відреагують українські війська. Це ж не одностороння гра,

– озвучив Шарп.

Росія не хоче перекидати війська с основного напрямку фронту

Військовий оглядач підкреслив, що те, як діятиме Україна, буде видно, коли Росія збере повністю своє угруповання та піде в остаточний наступ. Озвучені раніше цифри у 30 – 35 тисяч осіб, як припускає Шарп – це сили для прикриття кордону (Курська, Брянська, Бєлгородська області).

Українці здійснили Курську операцію силами від 4 до 6 тисяч осіб, ще декілька тисяч надавали підтримку з Сумської області. В Росії немає зайвих сил такого типу, вони збирають звідусіль потроху. І от ті російські війська, які наступають в районі населеного пункту Снагість – це окремі частини повітряно-десантних військ та морської піхоти, їх небагато,

– зазначив Шарп.

Військовий оглядач вкотре звернув увагу, що російське командування не хоче знімати свої військові підрозділи з основної для Росії ділянки на фронті – Покровського напрямку.

До відома! Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що на напрямку Опанасівка – Снагість в Курській області росіяни намагались деблокувати Глушківський район. На його думку, контрнаступ російської армії розпочався нераціонально, адже для його проведення у противника немає достатньої кількості військових.