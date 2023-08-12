Не мають спокою в жодній локації, – Гуменюк розповіла про маневри росіян на Півдні

На лівому березі Херсонщини триває контрбатарейна боротьба. Російські окупанти намагаються маневрувати та ховатися за цивільними, але все одно зазнають втрат.

Керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк розповіла 24 Каналу про ситуацію на цьому напрямку.

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"Утворення нових ударних угруповань ми не фіксуємо, але відбуваються постійні маневри наявними силами. Ворог не має спокою в жодній локації", – зазначила Гуменюк.

Оскільки російські окупанти потребують оновлення сил на гарячих напрямках – Запорізькому та Східному, то часом перекидають туди своїх військових саме з Херсонщини. Унаслідок цього ворожа оборона тут послаблюється.

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Вода на Херсонщині зійшла не всюди. Це ускладнює і росіянам повернення на їхні позиції, і місцевим мешканцям – евакуацію.

"Наша контрбатарейна боротьба триває, але вона ускладнена тим, що росіяни ховаються за місцевими. Вони розгортають позиції просто в приватних обійстях, щоб обстрілювати правий берег", – розповіла Гуменюк.

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Протягом минулої доби, 11 серпня, ЗСУ знищили близько 15 окупантів і 12 одиниць ворожої техніки на Херсонщині. Росіянам бракує снарядів, про що свідчить зменшення їхніх обстрілів.

Вранці 9 серпня українські військові знищили пункт управління окупантів у Новій Каховці. Ворожий штаб розташовувався на приладобудівному заводі "Сокіл".

До того ж 6 серпня прилетіло по Чонгарському мосту та переправі біля Генічеська. Це посилить логістичні проблеми російських окупантів і наблизить звільнення українських територій.

Контрбатарейна боротьба – це комплекс організаційних, розвідувальних та вогневих заходів зі знищення або придушення вогневих підрозділів і пунктів управління противника.