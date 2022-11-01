Майже 200 ударів по ворогу й "мінус" 2 "Алігатори": захисники Півдня підсумували добу

Українські захисники та захисниці продовжують завдавати ворогу колосальних втрат. Упродовж 31 жовтня оборонці Півдня ліквідували понад 20 загарбників.

В ОК "Південь" розповіли, що загарбники мінують напрямки можливого наступу героїв ЗСУ. Окрім того, ворог активно облаштовує оборонні рубежі на лівому березі Дніпра.

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Російські загарбники продовжують обстрілювати Миколаївщину та Херсонщину. Ворог активно проводить повітряну розвідку. Окрім того, окупанти використовують безпілотники ударного типу.

Ворожі дрони (зокрема, "Ланцет") скидають вибухівку. Від цього постраждав Миколаївський район. На щастя, загиблих не було. Херсонщину окупанти обстріляли з "Градів". На щастя, також обійшлося без жертв.

Оборонці Півдня завдають окупантам втрат

Українські захисники у небі над Херсонщиною знищили 2 ударних гелікоптери Ка-52 "Алігатор".

По окупантах упродовж дня потужно гатили. Зокрема, у районі Снігурівки (Миколаївська область).

Виконано близько 180 вогневих завдань. Вороже військо зменшилось на 21 окупанта. Демілітарізовано одну військову автівку та міномет. Решта втрат ворога дорозвідуються,

– мовиться у повідомленні.

Загроза завдання ракетних ударів та атак дронами залишається. Українців просять бути обережними та не ігнорувати повітряні тривоги.

Загальні втрати ворога

Станом на 31 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося 71 820 окупантів. Також українські герої знищили:

танків – 2 686 (+14) одиниць,

бойових броньованих машин – 5 485 (+32) одиниць,

артилерійських систем – 1 728 (+4) одиниць,

РСЗВ – 383 (+0) одиниці,

засобів ППО – 197 (+0) одиниць,

літаків – 275 (+1) одиниць,

гелікоптерів – 253 (+1) одиниці,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 413 (+1),

крилатих ракет – 352 (+0).

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