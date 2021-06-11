Співробітники почали кричати "Врятуйте нас, будь ласка", – журналістка про обшуки в "Нафтогазі"

Правоохоронці під час обшуків у "Нафтогазі" заблокували приміщення та не випускали співробітників офісів. Для того, щоби покинути будівлю, їх змушували записуватися в журнал.

Станом на 17:00 біля будівлі "Нафтогазу", на перший погляд, нічого не відбувалось. Втім, у самому приміщенні досі тривають обшуки.

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Всередині будівлі стояла величезна черга співробітників. Люди хотіли потрапити додому, бо їхній робочий день закінчився.

Вони почали кричати нам вслід "Врятуйте нас, будь ласка",

– розповіла журналістка 24 каналу Маріанна Черкасець.

Що зараз відбувається в будівлі

Як вона повідомила із місця подій, фіскальна поліція має журнал, куди фіксувала ім'я та прізвище, дату народження та посаду всіх, хто планував вийти з офісу. Зараз залишились лише поодинокі співробітники. Деталей їм не повідомляли.

"Я хочу вийти додому, мене не випускають. Я маю кудись записуватись, мій робочий час закінчився 20 хвилин тому", – розповів співробітник "Нафтогазу" Григорій.

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