Що відбувається в Росії через напад на Україну

Припускаю, що в Росії ще більше збитків, ніж в розбомбленій нею Україні. Навіть Пєсков щось почав розуміти й озвучив, що відбувається шоковий вплив на російську економіку.

Цікаво, що не всі люди, які стоять у черзі в обмінники у Москві, бачать прямий зв'язок між курсом долара та так званою "спеціальною військовою операцією". Мені навіть цікаво було б зазирнути в їхню реальність.

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Параноя на марші

У країні буде націоналізація! Думала, що жарт, але ні. Держдума, щоправда, запропонувала замість McDonalds зробити кафе "У дядька Вані".

А розслідувач Bellingcat Христо Грозєв повідомив, що впевнений, що еліти Росії готують держпереворот: "Скоріш за все це буде арешт, а не вбивство".

Не дуже навіть важливо, чи це правда, але параноя — гарна річ. Вона змушує ухвалювати ідіотські рішення.

Хоча, в сенсі ідіотизму навіть у мене передоз.

Ще більше крінжу

У Міноборони Росії заявили, що зловили у Росії кілька біологічно заражених птахів. А "одним із завдань США та їхніх союзників є створення біоагентів, здатних вибірково вражати різні етнічні групи населення".

Перераховувати, хто ще пішов із країни — безглуздо. Зачекаємо тиждень і напишемо, хто залишиться.

У четвер помахала ручкою Western Union. У Білорусі також.

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