Смертей генералів у Росії більшатиме: це наслідок "бунту" вагнерівців під керівництвом Путіна

Росія втрачає дедалі більше своїх генералів – не лише на фронті, а й на своїй території. Це може бути пов'язано з наслідками "перевороту" Євгенія Пригожина.

Політтехнолог Юрій Подорожній сказав 24 Каналу, що таких смертей більшатиме.

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"Загибель офіцерів – наслідок вагнерівського театру під керівництвом Путіна. Вони виявляли таким способом опозицію в армії", – припустив Подорожній.

Як відомо, у Москві помер колишній заступник міністра оборони Геннадій Жидко. Він мав 57 років і нібито тривалу хворобу.

У Росії тривають чистки серед військового командування

Євгеній Пригожин 24 червня влаштував у Росії "заколот", який підтримало або принаймні не зупинило чимало військових. Існує припущення, що це була погоджена з Владіміром Путіним спецоперація для виявлення нелояльних генералів.

Після цього в країні-агресорці почались чистки в міноборони, розвідці та армії. Зокрема, ув'язнили колишнього командувача окупаційними військами Сєргєя Суровікіна.

Але садити велику кількість генералів зараз буде не з руки – в армії почнуться хвилювання. Тому тих, кого треба, "прибирають" і робитимуть це надалі,

– констатував Подорожній.

Ба більше, російські генерали могли б багато чого розповісти на Гаазькому суді, а путінському режиму цього не треба.

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