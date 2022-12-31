Чому росіянам важлива Кремінна: Веніславський назвав найгарячіші точки на фронті

Британська розвідка вважає, що основні бої точитимуться біля Кремінної. Окупанти могли зосередити там більше техніки та живої сили.

У нас є 2 найгарячіші точки на лінії фронту – це Бахмут та Кремінна. Про це для 24 Каналу розповів народний депутат, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки та оборони Федір Веніславський.

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"У Бахмуті ворог за останні 6 місяців щодня хоче штурмувати наші сили оборони. Коли росіяни просуваються на кілька метрів, то подають це як величезну перемогу. Якщо подивитися на заяви міноборони ворога, то Бахмут вони мали захопити не менше як з десяток разів, але ЗСУ контролюють населений пункт", – сказав депутат.

Росіяни перекидають резерви

Нардеп зазначив, що над Бахмутом досі український прапор, а місто є українською територією, яка не буде навіть частково окупованою. Проте, як розповів Веніславський, паралельно наші сили оборони ведуть контрнаступальні дії зі звільнення територій у межах Луганської області.

"Кремінна – Сватове – це ті напрямки, які штурмують наші ЗСУ. Для росіян дуже важливо й вони перекидають туди резерви, бо намагаються унеможливити звільнення наших територій на лугансько-донецькому напрямку", – розповів депутат.

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Що дасть звільнення Кремінної

За словами Веніславського, окупантам немає чим хвалитися, бо перемоги, які приписують собі, мають пропагандистський характер і не підкріплені жодними доказами. Якщо захисники незабаром звільнять Кремінну та Сватове, то це буде потужним психологічним ударом по росіянах.

Це відкриє для нас можливості перерізання логістичних маршрутів постачання зброї, палива, резервів з боку Ростовської області до Донецько-Луганського угруповання окупаційних військ. Після звільнення Кремінної та Сватового у дуже складному становищі опиниться угруповання, яке штурмує Бахмут, – вважає Веніславський.

Українські захисники стримують потужні сили росіян

Однак депутат наголосив, що ми не повинні недооцінювати ворога. Росіяни все прораховують і розуміють негативні наслідки, тому намагаються уповільнити наступ українців. За словами Веніславського, зараз приблизно однакова інтенсивність, що біля Кремінної, що навколо Бахмута.

"Бахмут заважає росіянам наступати на інших напрямках. Навколо цього міста зосереджені великі й потужні сили росіян. Вони втомлюються і попри високу концентрацію живої сили, артилерії, бронетехніки, армійської авіації, не досягають жодних цілей", – сказав Веніславський.

Він додав, що вороги не можуть збільшити свою інтенсивність на інших напрямках, бо головні ударні й боєздатні сили, які залишилися після поразки на Харківщині та Херсонщині, тепер перебувають біля Бахмута.

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