Усі резерви тягнуть на Запоріжжя: у Бердянську помітили збільшення військової техніки ворога

Російські окупанти стягують сили на Запоріжжя в надії спинити наступ ЗСУ. Однак ворогу це не допоможе.

Про це 24 Каналу сказав заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. За його словами, росіяни дуже бояться.

До вашої уваги Контрнаступ ЗСУ: українські військові просуваються у напрямку Бердянська, Мелітополя і Вугледара

"Окупанти активно стягують свої сили саме на Запорізький напрямок – вочевидь бояться українського наступу. Багато їхньої техніки саме в Бердянську", – зазначив Дудукалов.

Навіщо ворог стягує техніку на Запоріжжя: дивіться відео

Оскільки по окупованому Запоріжжю стабільно прилітає, росіяни полегшили роботу "бавовні". Скупчившись в одному місці, загарбники всією юрбою "вирушать на концерт до Кобзона". Так, 3 серпня двічі прилетіло під Бердянськом.

Звідки переміщуються росіяни

Найбільше техніки та особового складу ворога рухається зі Сходу – з боку Маріуполя. Це пов'язано з тим, що порушена логістика через проблеми на Кримському та Чонгарському мостах.

Як відомо, чергова атака на Кримський міст відбулась вночі 17 липня. Мінтранс Росії рекомендував водіям об'їжджати переправу за наземним маршрутом через окуповані Маріуполь, Мелітополь та Генічеськ.

Наступ на Півдні набирає обертів: останні новини