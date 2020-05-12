Що відкрили у Києві з 12 травня і які правила відвідування

У столиці з 12 травня значно послабили карантин в рамках першого етапу виходу з нього. Чимало об'єктів відчинять свої двері для покупців і клієнтів у Києві, однак для них діятиме ціла низка правил.

Відкриють низку об'єктів за розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яке опублікували на сайті КМДА.

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Список, що відкривається у Києві з 12 травня

непродовольчі магазини площею до 300 квадратних метрів

перукарні та салони краси;

літні тераси кафе і ресторанів;

парки, сквери і музеї просто неба;

МАФи;

ательє, заклади побутових послуг;

адвокатські та нотаріальні бюро;

автокінотеатри.

Музеї, як і інші заклади культури, можуть відновлювати роботу із обмеженнями, але без відвідувачів. Водночас у цих закладах повинні тимчасово відсторонити від роботи осіб, які підлягають самоізоляції (зокрема, віком старше 60 років).

Список того, що надалі залишатиметься у Києві закритим, дивіться за посиланням.

Послаблення карантину у Києві: головне

Відкриваються перукарні. Є низка вимог та правил для роботи перукарень і салонів краси. Зокрема, заклади повинні працювати тільки за попереднім записом і виконувати всі протиепідемічні заходи.

Робота ринків. 19 продовольчих ринків у Києві забезпечили виконання протиепідемічних вимог та почали працювати вже з неділі, 10 травня.

Літні тераси. Для них також встановили низку правил щодо їхньої роботи: за столиком можуть сидіти лише двоє, отримувати замовлення потрібно через спеціальне віконце.



Послаблення карантину з 11 травня / Інфографіка 24 каналу