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Що відкрили у Києві з 12 травня і які правила відвідування

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Що відкриється після 11 травня 2020, Київ – правила відвідування
Послаблення карантину в Києві з 12 травня / unsplash.com

У столиці з 12 травня значно послабили карантин в рамках першого етапу виходу з нього. Чимало об'єктів відчинять свої двері для покупців і клієнтів у Києві, однак для них діятиме ціла низка правил.

Відкриють низку об'єктів за розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яке опублікували на сайті КМДА.

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Список, що відкривається у Києві з 12 травня

  • непродовольчі магазини площею до 300 квадратних метрів
  • перукарні та салони краси;
  • літні тераси кафе і ресторанів;
  • парки, сквери і музеї просто неба;
  • МАФи;
  • ательє, заклади побутових послуг;
  • адвокатські та нотаріальні бюро;
  • автокінотеатри.

Музеї, як і інші заклади культури, можуть відновлювати роботу із обмеженнями, але без відвідувачів. Водночас у цих закладах повинні тимчасово відсторонити від роботи осіб, які підлягають самоізоляції (зокрема, віком старше 60 років). 

Список того, що надалі залишатиметься у Києві закритим, дивіться за посиланням.

Послаблення карантину у Києві: головне

  • Відкриваються перукарні. Є низка вимог та правил для роботи перукарень і салонів краси. Зокрема, заклади повинні працювати тільки за попереднім записом і виконувати всі протиепідемічні заходи.
  • Робота ринків. 19 продовольчих ринків у Києві забезпечили виконання протиепідемічних вимог та почали працювати вже з неділі, 10 травня.
  • Літні тераси. Для них також встановили низку правил щодо їхньої роботи: за столиком можуть сидіти лише двоє, отримувати замовлення потрібно через спеціальне віконце.

Карантин
Послаблення карантину з 11 травня / Інфографіка 24 каналу

Автор: Вероніка Климська
Теги: Новини політики Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Віталій Кличко КМДА Новини Києва
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