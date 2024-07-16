Напад на Трампа у Пенсільванії: з'явились нові дані про імовірного стрільця

Намагаючись зрозуміти мотиви 20-річного Томаса Метью Крукса, якого підозрюють у замаху на життя Дональда Трампа, ФБР знаходить більше питань, аніж відповідей. Розслідування й досі перебуває на ранніх стадіях, однак слідчі вже знайшли додаткову інформацію про ймовірного стрільця.

Американські журналісти писали, що Крукс стріляв із даху виробничого підприємства більш ніж у 119 метрах від сцени, на якій перебував Трамп. Цікаво, що після замаху ймовірного нападника відразу ліквідували.

Дивіться також This is America․ Чому замах на Трампа змінив усе та чи є ще хоч якісь шанси в Байдена

Що відомо про стрільця, який намагався вбити Трампа

У Федеральному бюро розслідувань повідомили, що інформація, яку вони наразі змогли отримати, не може пояснити, чому Крукс вирішив стріляти з даху по мітингу. Заступник директора ФБР Пол Еббат сказав журналістам, що невідомо, чи знав хтось ще про його плани.

У нас є певна обмежена інформація про його спілкування, останні текстові повідомлення, які він відправляв, інформація про телефонні дзвінки. Але вони наразі не розкривають нічого щодо мотивів дії, або чи знав про його плани хтось іще,

– розповів він.

Дехто припускає, що ймовірний стрілець діяв сам. Хоч наразі слідчим не вдалося зламати пароль і отримати доступ до його мобільного телефону, активність хлопця у соціальних мережах не вказує на наслідування якоїсь "ідеології".

Цікаво, що соціальна медіаплатформа Discord виявила акаунт, "який, здається, пов'язаний з" Круксом, і, схоже, цим підтвердила висновки ФБР.

"Його рідко використовували: його не використовували місяцями. Ми не знайшли доказів того, що акаунт використовували для планування цього інциденту, сприяння насильству або обговорення політичних поглядів", – підтвердив представник Discord.

Водночас ті, хто знав Крукса, почали оприлюднювати про нього додаткову інформацію. Джейсон Колер, який навчався з ним в одній школі, розповів журналістам, що у дитинстві він був усамітненою дитиною та був жертвою булінгу для однолітків.

Колер сказав, що він ніколи не спілкувався з Круксом, який сидів сам під час обіду, його часто дражнили через те, що він носив мисливське спорядження або продовжував носити маску після того, як закінчився карантин.

Згідно із заявою шкільного округу для місцевих ЗМІ, Крукс закінчив середню школу Bethel Park у 2022 році. Тоді йому дали нагороду в розмірі 500 доларів за успіхи в математиці та природничих науках.

Це лише частина картини, яка починає складатись щодо Крукса. Представники правоохоронних органів писали, що знайшли просту бомбу в машині та вдома у Крукса, і що гвинтівку типу AR, яку він використав під час стрілянини, придбав його батько.

Представники ФБР також заявили, що до спроби вбивства Крукс ніколи не потрапляв у поле зору правоохоронних органів. Ймовірний нападник не був судимий і був зареєстрованим республіканцем, як і Трамп.

Посадовці також заявили, що наразі не знайшли жодних ознак того, що Крукс страждав від проблем із психічним здоров'ям. За даними американської преси, у момент замаху на ньому була футболка з лого Demolition Ranch – ютуб-каналу, на якому публікують відео зі зброєю та вибуховими пристроями.