На Закарпатті вантажівка зіткнулась з мікроавтобусом: є загиблі

У Мукачівському районі сталася масштабна ДТП. Внаслідок зіткнення мікроавтобуса та вантажівки загинули 4 людини.

Про це 20 лютого розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій Закарпатської області.

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"Біля села Нижні Ворота Мукачівського району місцеві рятувальники ліквідовували наслідки жахливої автотрощі внаслідок якої четверо людей, серед яких одна дитина, загинули. Ще один чоловік отримав політравми", – написали у ДСНС.



Наслідки аварії / Фото ДСНС



У ДТП загинули 4 людини / Фото ДСНС

Деталі ДТП

Трагедія трапилася о 11:58 на трасі Київ – Чоп. Мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter зіткнувся з вантажівкою Renault. Наразі невідомі причини аварії.

Рятувальники дістали з кабіни вантажівки пораненого водія. Лікарі надали йому першу медичну допомогу. Згодом працівники ДСНС деблокували тіла загиблих з мікроавтобуса. Наразі правоохоронці з'ясовують всі деталі аварії.



Трагедія сталася на трасі Київ – Чоп / Фото ДСНС

Ще одна аварія з вантажівкою

У Львівській області 19 лютого, на трасі Київ – Чоп, вантажівка зіштовхнулася з автомобілем Renault Megan. У легковому авто перебувала 33-річна жінка з 8-річною дитиною. Водійка отримала множинні переломи, а дитина – закриту черепно-мозкову травму та політравму.

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