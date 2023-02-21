На Закарпатті вантажівка зіткнулась з мікроавтобусом: є загиблі
Джерело:ДСНС
У Мукачівському районі сталася масштабна ДТП. Внаслідок зіткнення мікроавтобуса та вантажівки загинули 4 людини.
Про це 20 лютого розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій Закарпатської області.
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"Біля села Нижні Ворота Мукачівського району місцеві рятувальники ліквідовували наслідки жахливої автотрощі внаслідок якої четверо людей, серед яких одна дитина, загинули. Ще один чоловік отримав політравми", – написали у ДСНС.
У ДТП загинули 4 людини / Фото ДСНС
Деталі ДТП
Трагедія трапилася о 11:58 на трасі Київ – Чоп. Мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter зіткнувся з вантажівкою Renault. Наразі невідомі причини аварії.
Рятувальники дістали з кабіни вантажівки пораненого водія. Лікарі надали йому першу медичну допомогу. Згодом працівники ДСНС деблокували тіла загиблих з мікроавтобуса. Наразі правоохоронці з'ясовують всі деталі аварії.
Трагедія сталася на трасі Київ – Чоп / Фото ДСНС
Ще одна аварія з вантажівкою
У Львівській області 19 лютого, на трасі Київ – Чоп, вантажівка зіштовхнулася з автомобілем Renault Megan. У легковому авто перебувала 33-річна жінка з 8-річною дитиною. Водійка отримала множинні переломи, а дитина – закриту черепно-мозкову травму та політравму.
Аварії в Україні: останні новини
- На виїзді зі Львова 14 лютого трактор розірвало навпіл. Причини ДТП невідомі.
- Також на Львівщині, у Жовкві, 12 лютого водій не впорався із керуванням автомобіля й в'їхав у будинок. Водій та 3 пасажирки загинули на місці.
- У Києві автомобіль 9 лютого врізався у швидку допомогу, яка транспортувала дитину на операцію.