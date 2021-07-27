Потужна кар'єра та конфлікт з Тараном: що відомо про ексголовнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака

Руслан Хомчак понад 2 роки пробув на посаді головнокомандувача Збройних сил України. Однак Володимир Зеленський звільнив його, призначивши Валерія Залужного. Мовляв, через конфлікти із Міністерством оборони.

Президент у 2019 році призначив Хомчака на посаду начальника Генерального штабу, а потім – Головнокомандувача ЗСУ. Крім того, Зеленський присвоїв військовому звання генерал-полковника.

Важливо Хомчак йде з посади головнокомандувача ЗСУ

Конфлікт між Міноборони та ЗСУ – причина звільнення

Речник президента Сергій Никифоров розповів, що Зеленський хоче бачити синергію між Міністерством оборони та ЗСУ.

Такої синергії, на жаль, ми не бачимо. Бачимо, навпаки, конфлікти,

– наголосив Никифоров.

Про конфлікти між цими відомствами розповідали ще раніше. Журналіст Юрій Бутусов зазначав, що Руслан Хомчак та Андрій Таран буцімто перебувають у настільки поганих відносинах, що навіть не вітаються, а між ними триває судовий процес. Так, Хомчак нібито через суд відмовився виконувати накази міністра оборони.

Олексій Арестович пояснював, що причиною конфлікту став поганий розподіл сфер повноважень міністра оборони й головнокомандувача ЗСУ. Вони нібито перетинаються у багатьох аспектах. Ситуацію погіршувало й те, що у конфлікт втягнули також особовий склад і волонтерів.

Сам Зеленський коментував, що у нас "іде війна й нам потрібна стабільна ситуація в армії та Міністерстві оборони". Після кадрових змін президент заявив, що очікує від керівництва Міноборони та ЗСУ якісної взаємодії та чіткого окреслення перспектив для кожного українського військового.

Нова посада Хомчака

Хомчак став першим заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова. До 27 липня цю посаду обіймав Михайло Коваль.



Хомчак та Зеленський / Фото Офісу Президента

Як починалась військова кар'єра Хомчака

Чоловік закінчив Московське загальновійськове училище. Потім відбував службу у Німеччині та Білоруському Червонопрапорному окрузі. Згодом Хомчак став начальником штабу у 24 окремій механізованій бригаді.

Потім – командиром 300 окремого механізованого полку в Чернівцях.

У квітні 2005 року очолив 72 окрему механізовану бригаду.

З 2009 року Хомчак став начальником штабу 8 армійського корпусу. Після 2011 року кар'єра Хомчака пішла вгору Після приходу до влади Віктора Януковича кар'єра Хомчака пішла вгору. У 2011 році він отримав військове звання генерал-майора. У травні 2012 року Хомчака підвищили з посади начальника штабу 8 армійського корпусу до командира 6 армійського корпусу. Цей корпус згодом перейменували в Оперативне командування "Південь". Після цього військовий став тимчасовим виконувачем обов'язків командира. У серпні 2013 року Хомчак отримав військове звання генерал-лейтенанта. Читайте також Валерій Залужний – новий головнокомандувач ЗСУ Війна на Донбасі Хомчак командував сектором "Б" сил Антитерористичної операції. Тоді ж у його бік лунали звинувачення у некомпетентності та зраді від представників громадськості та добровольчих батальйонів. "Айдар" Хомчак заборонив "Айдару" проводити будь-які бойові дії. Наприкінці травня 2014 року з'явилася інформація, що генерал-лейтенант Хомчак нібито саботував видачу зброї батальйону територіальної оборони "Айдар" та ніяк не реагував на доповіді про необхідність надання медичної допомоги бійцю батальйону. Військовий пояснив, що керувався лише українським законодавством, а всі, кого відібрали до батальйону, отримали зброю. Іловайськ Хомчак у 2014 очолював операцію виводу військових з Іловайська. Під час цих подій велика частина бійців-добровольців потрапила в оточення через відступ військових формувань від Новоазовська. Потім, 28 серпня, росіяни оточили українські війська. На допомогу їм надіслали бригаду Нацгвардії, однак не дійшовши до місця призначення, ті отримали наказ командування повертати назад. Наступного дня після оточення начебто домовились про "зелений коридор" для виведення бійців та техніки. Однак обидві колони під час виходу із міста розстріляли проросійські бойовики та російські військові.



Хомчак командував ЗСУ 2 роки / Фото Міноборони

Особисте життя

У жовтні 2020 року Хомчак одружився з главою Чернігівської ОДА Анною Коваленко. Перед тим пара пів року приховувала відносини. Пишної церемонії та весілля молодята не влаштовували – просто розписались. Для 53-річного Хомчака це був другий шлюб, а для 29-річної Коваленко – перший.

Згодом, 11 січня 2021 року, у подружжя народилась донечка Марічка.



Хомчак та Коваленко / Колаж 24 каналу