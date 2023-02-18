Черник помітив серйозне загострення в Кремлі на тлі нових перестановок від Путіна
Російський президент Владімір Путін нагородив генералів й знову зробив кадрові перестановки. Є лише одна причина таких дій – наростає підкилимна боротьба у Кремлі.
Про це для 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він зазначив, що у Росії наростає внутрішня боротьба.
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"Вона радикально загострюється. Питання лише в тому, хто зазнає поразки. Зазначу, що основними конкурентами є ФСБ, міноборони й окремо Путін, Суровікін, Кадиров і Пригожин. То от всі ці перестановки, нагородження – це чергове балансування між ними", – розповів Черник.
Зверніть увагу – Петро Черник про кадрові перестановки в російському командуванні: дивіться відео
Впливатиме на війну
За словами військового експерта, окупанти шукають винного в нездатності захопити Україну. Важко сказати, чим це закінчиться у підсумку.
Для нас вони погані всі, без винятку. Проте чим більше там буде хаосу, то для нас краще, бо це впливатиме на організаційні рішення у веденні війни, – сказав Черник.
Кадрові зміни у російському керівництві: коротко
- Андрій Мордвічев став командувачем Центрального військового округу. Окупант командував під час вбивств і руйнувань у Маріуполі.
- До Мордвічева командувачем був генерал-полковник Олександр Лапін. У січні 2023 року його призначили керівником генштабу сухопутних військ Росії.
- У жовтні 2022 року Лапіна звільнили з посади командувача угрупуванням російських військ "Центр". На його місце прийшов генерал-майор Алєксандр Ліньков.